"Дуже дешеві ціни": українка розповіла про базар в Іспанії (фото)

Відео українки Олени Кубів з іспанського базару набирає перегляди в Instagram. У ньому вона показує, як працюють місцеві ринки та чим вони дивовижно нагадують українські.

Іспанський базар, як виявилося, майже нічим не відрізняється від нашого — ті ж натовпи, ті ж емоції й ті ж правила "йти туди, де більше людей". Українка Олена з ніком olena_kubiv поділилася атмосферою місцевого ринку, який вразив її не лише цінами, а й знайомим вайбом.

За словами дівчини, перш за все вона вирушила до фруктових прилавків — саме там завжди найбільше людей, а значить і найсмачніше та найдешевше. Щоб уникнути черг і плутанини, покупці тут відривають спеціальний номерок і чекають, поки продавець його оголосить.

Номерок на базарі в Іспанії

Особливо Олену привабила величезна червона полуниця — соковита, свіжа і значно дешевша, ніж у супермаркетах. Вона зізнається, що навіть не знала про існування цього ринку у своєму містечку, адже його привозять лише раз на тиждень — у середу.

Відео дня

Атмосфера базару нагадала їй Україну минулих років — ті часи, коли джинси приміряли просто на картоні. Тут можна знайти одяг на будь-який випадок — від пляжу до святкових виходів, а ціни стартують від 2–10 євро. Взуття — від 10 євро і вище.

Одяг на базарі в Іспанії

"Вибір колосальний, можна вдітись як на свято так, і на пляж. Ціни дуже дешеві", — розповіла українка.

Найбільший ажіотаж, як і очікується, біля фруктових лавок — вони буквально переповнені людьми. Також зараз великий попит мають квіти, які активно розкуповують місцеві жителі.

