"Відразу в штурмові війська": українець розказав про термінову втечу з Польщі

Біженець переїхав Польщі в Іспанію
Українець розповів про втечу з Польщі | Фото: TikTok

Чоловік, який виїхав з України в Польщу, вирішив рухатися далі. За його словами, в сусідній країні стало небезпечно через ризик депортації за найменші проступки.

Українець заявив, що термінова пакує валізи, аби не поповнити штурмові війська в Україні. Мовляв, у Польщі змінюється ставлення до чоловіків-біженців. За найменше порушення правил тамтешні правоохоронці можуть притягнути до відповідальності, перевіривши документи, зокрема легальність перебування в цій країні. Більше про його досвід, — у публікації Фокусу.

"Реально небезпечно. Якщо ви сидите і думаєте, що вас це не зачепить, то помиляєтеся. Сьогодні вже три людини поїхали на кордон. Знаєте що? Недопалок кинув на зупинці. Підійшов поліцейський — просто перевірка документів. Як виявилось, він нелегально там перебував, не встиг оновити документи… Ось вам і ситуація. Звісно, відразу в штурмові війська", — розповідає біженець у TikTok (@migrant.how).

У наступних відео він зізнався, що переїхав в Іспанію, де відразу пішов до поліції, щоб отримати захист. Там начебто приймають абсолютно всіх, хто просить допомоги.

"У Польщі дуже небезпечно стало, правда. Ледь ноги винесли", — каже він.

