Украинка в Канаде рассказала, почему эмигранты не хотят возвращаться домой (фото)

Украинка по имени Юлия живет в Канаде три года. Что бы ни случилось, она не готова возвращаться в Украину, ведь это очень сложно для эмигрантов.

Своей историей женщина поделилась в Instagram (yulia_canada__).

Почему украинка не хочет возвращаться из Канады

"Самая странная фраза, которую я слышу как эмигрант в Канаде: "Не нравится — езжай домой". Но они не понимают одну вещь: вернуться домой — это не просто купить билеты на самолет, это снова привыкать к стране, которая уже стала чужой. Это объяснять всем, зачем ты вернулся. И самое главное — это снова потерять стабильность, которую ты так тяжело строил", — говорит Юлия.

По ее словам, люди сами выбирают эмиграцию, но никто не выбирает, "насколько дорого это будет эмоционально".

"Я говорю то, о чем эмигранты обычно молчат", — добавила украинка.

Відео дня

Украинка Юлия живет в Канаде Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди подискутировали относительно услышанного:

"Зачем ныть! Канада наш второй родной край! Диаспора, церкви хоть лбом бейся, работы валом! Учи язык, да и живи".

"Так говорят только тупые рабы, которые могут просто выполнять приказы, но никогда не задают вопросов и не рассуждают. Им все равно на все проблемы и плевать на других людей. Лучше с такими не иметь дел".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Юлия живет в Канаде три года. Она заметила, что эмиграция всех сильно старит, независимо от уровня доходов.

Украинка по имени Марта рассказала правду о жизни в Канаде. Около года назад она переехала туда из Польши.

Кроме того, украинка вернулась домой после четырех лет эмиграции. Она ожидала, что ее здесь очень холодно примут, а все оказалось наоборот.