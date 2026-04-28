Украинка "в шоке", вернувшись домой после 4 лет эмиграции (фото)

Украинка вернулась домой после четырех лет эмиграции. Она ожидала, что ее здесь очень холодно примут, а все оказалось наоборот.

Своей историей девушка поделилась в TikTok (young.spp).

Украинка "в шоке" после возвращения домой

"Я вернулась в Украину через 4 года эмиграции и я в шоке. В украинском комьюнити за рубежом есть такое мнение, что никто нас здесь не ждет, никто нас здесь не хочет видеть, что к нам будет какое-то придирчивое мнение, что мы сидели все эти годы за границей и вот приехали, привалили, вернулись. И оказалось, что это миф", — заявила автор видео.

Девушка говорит, что когда часто гуляет со своей собачкой, то рассказывает людям, что вернулась в Украину.

"И все меня поздравляют, обнимают, радуются, говорят: "О**енно, круто, молодец. Мы рады, что люди возвращаются". Ну я и думаю, что это люди, какие-то мне знакомые или просто на добреньких попадаю. Потом я записываю видео о том, что вернулась в Украину, и я ожидаю, что там будет 50 на 50, что будет много негативных комментариев. 100 процентов положительных! Я просто хочу донести до людей, которые думают, что вас отсюда будут выгонять, меня еще ни один человек не выгнал", — резюмировала украинка.

Відео дня

Украинка "в шоке" после возвращения домой Фото: Скриншот TikTok

Реакция сети

В комментариях украинцы подтвердили слова автора видео, тепло отреагировав на эту тему:

"Болезненно, когда уезжают, но радостно, когда возвращаются".

"Мне вообще сложно представить логическую цепочку, которая бы привела к осуждению такого решения. Поздравляем дома".

"Наши люди, приезжающие из-за границы, у меня ассоциируются с ласточками, которые возвращаются домой".

"Человек вернулся домой, почему здесь должен быть негатив".

"Я очень хочу, чтобы все вернулись домой".

Комментарии к видео Фото: Скриншот TikTok

