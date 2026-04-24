"Не было жизни": беженка расплакалась, вспоминая о 4 годах в Германии (фото)

Украинка сбежала из Германии после четырех лет жизни там. Она признается, что все это время не жила, а просто существовала.

Своей историей женщина поделилась в TikTok (missschickimicki).

"Друзья, я просто в шоке. Я четыре года вообще не жила, понимаете, я будто робот, я делала, делала что-то, но не было жизни. Вот она отсутствовала. Понятно, война, шок, потом эта Германия бл**ь. Все тяжело, непонятно, ты сам, стараешься, карабкаешься, а оно н**уя не нравится тебе. Четыре года ты потратил свою жизнь на вообще непонятно что. Эта страна ломает просто", — говорит украинка.

В частности, автор эмоционального видео поблагодарила людей, которые вытащили ее из тяжелого состояния.

"Я просто начала жить. Я сменила страну. Я просто в кайфе. Это слезы счастья. Я просто так благодарна за то, что я сейчас имею", — резюмировала женщина.

Украинка пожаловалась на жизнь в Германии

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своими историями:

"А я дома в Одессе все эти четыре года".

"Наша жизнь закончилась в феврале 2022 года".

"Я жил в Германии городе Дортмунде 3,5 года, теперь вернулся в родную Одессу, я живу, друзья, уже живу, вы понимаете".

"Я два месяца как вернусь в Украину, счастлива, несмотря ни на что".

"У меня тоже, живу на автомате, ничего не радует. Осенью уеду и забуду, как страшный сон".

"Мы 4 года в Болгарии, здесь замечательно, но, к сожалению, в марте 27 нас всех попросят на выход. И куда дальше, не понимаю".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Валерия девятый месяц живет в США. Она признается, что там все совсем не так, как кажется после просмотров американских сериалов.

Тернополянка живет в Мадриде. Она рассказала, что больше всего шокирует украинцев в Испании в самом начале иммиграции.

Кроме того, украинец по имени Макс живет в Великобритании около трех лет. Он до сих пор не может привыкнуть к этой черте местных жителей.