"Не було життя": біженка розплакалася, згадуючи про 4 роки в Німеччині (фото)

Українка втекла з Німеччини після чотирьох років життя там. Вона зізнається, що весь цей час не жила, а просто існувала.

Своєю історією жінка поділилася в TikTok (missschickimicki).

"Друзі, я просто в шоці. Я чотири роки взагалі не жила, розумієте, я ніби робот, я робила, робила щось, але не було життя. От воно було відсутнє. Зрозуміло, війна, шок, потім ця Німеччина бл**ь. Все важко, незрозуміло, ти сам, намагаєшся, карабкаєшся, а воно н**уя не подобається тобі. Чотири роки ти витратив свого життя на взагалі незрозуміло що. Ця країна ламає просто", — каже українка.

Зокрема, авторка емоційного відео подякувала людям, які витягнули її з важкого стану.

"Я просто почала жити. Я змінила країну. Я просто в кайфі. Це сльози щастя. Я просто так вдячна за те, що я зараз маю", — резюмувала жінка.

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїми історіями:

"А я вдома в Одесі всі ці чотири роки".

"Наше життя закінчилося у лютому 2022 року".

"Я жив у Німеччині місті Дортмунді 3,5 роки, тепер повернувся до рідної Одеси, я живу, друзі, вже живу, ви розумієте".

"Я два місяці як повернуся в Україну, щаслива, незважаючи ні на що".

"У мене також, живу на автоматі, нічого не радує. Восени поїду і забуду, як страшний сон".

"Ми 4 роки в Болгарії, тут чудово, але, на жаль, у березні 27 нас усіх попросять на вихід. І куди далі, не розумію".

