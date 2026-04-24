"Не було життя": біженка розплакалася, згадуючи про 4 роки в Німеччині (фото)
Українка втекла з Німеччини після чотирьох років життя там. Вона зізнається, що весь цей час не жила, а просто існувала.
Своєю історією жінка поділилася в TikTok (missschickimicki).
Українка втекла з Німеччини
"Друзі, я просто в шоці. Я чотири роки взагалі не жила, розумієте, я ніби робот, я робила, робила щось, але не було життя. От воно було відсутнє. Зрозуміло, війна, шок, потім ця Німеччина бл**ь. Все важко, незрозуміло, ти сам, намагаєшся, карабкаєшся, а воно н**уя не подобається тобі. Чотири роки ти витратив свого життя на взагалі незрозуміло що. Ця країна ламає просто", — каже українка.
Зокрема, авторка емоційного відео подякувала людям, які витягнули її з важкого стану.
"Я просто почала жити. Я змінила країну. Я просто в кайфі. Це сльози щастя. Я просто так вдячна за те, що я зараз маю", — резюмувала жінка.
Реакція мережі
У коментарях українці поділилися своїми історіями:
- "А я вдома в Одесі всі ці чотири роки".
- "Наше життя закінчилося у лютому 2022 року".
- "Я жив у Німеччині місті Дортмунді 3,5 роки, тепер повернувся до рідної Одеси, я живу, друзі, вже живу, ви розумієте".
- "Я два місяці як повернуся в Україну, щаслива, незважаючи ні на що".
- "У мене також, живу на автоматі, нічого не радує. Восени поїду і забуду, як страшний сон".
- "Ми 4 роки в Болгарії, тут чудово, але, на жаль, у березні 27 нас усіх попросять на вихід. І куди далі, не розумію".
