"Це дуже бридко": українець у Британії розказав про лицемірство місцевих (фото)

Українець на імʼя Макс живе у Великій Британії близько трьох років. Він досі не може звикнути до надмірної любʼязності місцевих щодо всіх навколо.

Своїми думками чоловік поділився в TikTok (maksymnhs).

Українець про лицемірство британців

"Показую, як я спілкуюся з британцями на роботі. Це так смішно, тому що я вже три роки в Британії і до цього ще досі не можу звикнути. Значить, зараз я їду в офіс і коли я прийду на роботу, всі до одного будуть казати: "Доброго ранку. Як ви? Все добре?" І знаєте, це людям взагалі неважливо, як там був твій вихідний, чи тобі добре, чи тобі погано", — каже Макс.

За словами автора відео, українці, коли так запитують, справді мають щирий інтерес. А там навіть люди, які одне одного ненавидять, обмінюються любʼязностями.

"І ось це лицемірство британське. Розумію, що це культура. Але я до цього ще досі не можу звикнути", — зізнається українець.

Відео дня

Українець живе в Британії три роки Фото: Скріншот TikTok

Цікаво, що Макс сам так почав казати, але нічого в ці слова не закладає.

"Мені здається, ми як українці завжди будемо для британців трохи такими холодними, прямими, тому що це наша культура — зразу казати те, що ти хочеш і те, що ти відчуваєш", — зазначив автор відео.

Українець живе в Британії Фото: Скриншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях українці в більшості погодилися зі словами Макса:

"Так, це дуже бридко".

"Не знаю чому, але у мене на роботі, моя команда сім'я, ми даруємо гарні подарунки типу пандори тощо, ми пригощаємо одне одного, підтримуємо та вважаємо, що гарні відносини це успіх в роботі, і привчила їх бути чесними зі мною, бо інакше це буде для мене стресом". Навіть якщо їм щось не подобається говоріть мені це в лице, я обміркую що да як!

"Бісить трошки".

"В мене той самий біль. Культура лицемірства. Така ж сама ситуація в офісі у нас".

