"Я в шоці": українка в Канаді розповіла неприємну правду про оренду житла (фото)

Українка, яка живе в Канаді, поскаржилася на оренду житла там. Власник будинку вимагає, аби родина менше споживала води.

Своєю історією жінка поділилася в TikTok (sikorka). Уже в червні закінчується їхній термін оренди будинку, і тепер вони думають, що ж робити.

"Власник будинку в Канаді написав, що ми використовуємо занадто багато води. Ми живемо в бейсменті будинку, а на першому поверсі живе старша пара. За воду окремо ми не платимо", — розповіла авторка відео.

За житло українка платить 2395 доларів на місяць. Це вже з комунальними.

"Спочатку, ще в лютому, мені написала сусідка, що за звітом з міста ми використовуємо вдвічі більше води, ніж торік. Але минулого року ми тут не жили. Вони навіть подумали, що, можливо, є витік, і перевіряли систему в реальному часі. Питали, чи я зараз користуюсь водою. А я реально була у ванній і пральна машина працювала. Я зупинила воду і запитала, чи можна користуватися водою", — пригадує жінка.

Фото: Скріншот TikTok

Тоді вона зрозуміла, що саме використання води не є проблемою, а вони перевіряли систему, бо є велика різниця з минулим роком.

"Але після цього я старалась стежити на використанням води. Вже в березні мені написав власник, що місто повідомило, що ми використовуємо більше води, ніж зазвичай. Вони навіть викликали сантехніка, щоб перевірити, що вода десь не витікає. Але все було в порядку", — каже українка.

Фото: Скріншот TikTok

Згодом власник написав з проханням менше використовувати воду — приймати коротше душ, вимикати воду під час чищення зубів тощо.

А вже в червні в українки закінчується термін оренди будинку, тому вона міркує, як зараз правильно вчинити.

Фото: Скріншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїм досвідом та подискутували щодо почутого:

"У вас така ціна, що вас на руках мають носить, а не говорити, скільки можна води використовувати".

"Була така сама ситуація, але зі своїм житлом. Едмонтон. Шукали, де дівається вода два тижні. Рахунок був 35-40 кубів. Зараз до 15 кубів. Замініть в туалетах одну річ в бачку і вона не буде текти. Бо в нас майже до 800 літрів в день витікало в двох туалетах".

"За 2400 я душ не вимикатиму взагалі".

"Я в шоці з усього, що пролунало у відео".

