"Роки болю": українка в Канаді розповіла правду про життя за кордоном
Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Вона каже, що повернутися додому дуже складно, навіть коли за кордоном справи складаються не дуже.
Своєю історією дівчина поділилася в Instagram.
Справжня ціна еміграції
"Я вже три роки живу в Канаді. І ось чому багато емігрантів не повертаються додому, навіть якщо їм важко. Не тому що за кордоном рай і не тому що тут так добре, а тому що вони вже заплатили занадто високу ціну за переїзд. І я не про гроші", — каже Юлія.
Вона має на увазі самотність, депресію, життя з нуля після 30 та роботу не за освітою.
"І найстрашніше — це визнати, що ти не витримав. Бо тоді здається, що всі ці роки болю були даремно", — зазначила українка.
За словами авторки відео, люди залишаються не тому, що їм добре, а тому що вже не мають сили починати ще раз.
Реакція мережі
У коментарях українці поділилися власним досвідом:
- "Люди в Канаді діляться на 2 категорії. 1. Які ненавидять її відкрито 2. Ті, хто ненавидять в душі".
- "Так це все і в Україні було, просто вдома трохи легше було це перенести. А, якщо серйозно, то я не повертаюсь, тому що мені у Франції набагато краще і цікавіше, а для дітей взагалі все добре, ніхто уроками не мучає".
- "Не бійтеся щось міняти в свому житті, на любому місці можна знайти себе".
- "Із 60 країн світу, де був і працював, Канада найскладніший квиток в лотереї емігрантів! Не виправдано дорого, не комфортно і безперспективно з точки зору математики життя".
