"Годы боли": украинка в Канаде рассказала правду о жизни за границей

Украинка по имени Юлия живет в Канаде три года. Она говорит, что вернуться домой очень сложно, даже когда за границей дела складываются не очень.

Настоящая цена эмиграции

"Я уже три года живу в Канаде. И вот почему многие эмигранты не возвращаются домой, даже если им тяжело. Не потому что за границей рай и не потому что здесь так хорошо, а потому что они уже заплатили слишком высокую цену за переезд. И я не про деньги", — говорит Юлия.

Она имеет в виду одиночество, депрессию, жизнь с нуля после 30 и работу не по образованию.

"И самое страшное — это признать, что ты не выдержал. Потому что тогда кажется, что все эти годы боли были зря", — отметила украинка.

По словам автора видео, люди остаются не потому, что им хорошо, а потому что уже не имеют силы начинать еще раз.

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились собственным опытом:

"Люди в Канаде делятся на 2 категории. 1. которые ненавидят ее открыто 2. те, кто ненавидят в душе".

"Так это все и в Украине было, просто дома немного легче было это перенести. А, если серьезно, то я не возвращаюсь, потому что мне во Франции намного лучше и интереснее, а для детей вообще все хорошо, никто уроками не мучает".

"Не бойтесь что-то менять в своей жизни, на любом месте можно найти себя".

"Из 60 стран мира, где был и работал, Канада самый сложный билет в лотерее эмигрантов! Не оправдано дорого, не комфортно и бесперспективно с точки зрения математики жизни".

Юлия также заметила, что эмиграция всех сильно старит, независимо от уровня доходов.

