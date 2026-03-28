Украинка рассказала свою правду о Канаде: "Совсем другая жизнь" (фото)

Украинка по имени Марта рассказала правду о жизни в Канаде. Около года назад она переехала туда из Польши.

В Instagram женщина назвала главные стереотипы о Канаде и частично развеяла их.

Украинка о "минусах" Канады

"В Канаде очень дорогая жизнь"

"Да, но где оно сейчас дешевое? За квартиру в Торонто мы платим на ~400€ больше, чем за квартиру в Варшаве. Но здесь мы ходим к врачу бесплатно", — говорит Марта.

"В Канаде беда с медициной"

"У нас есть сын почти 3 года и мы у врача ежемесячно. Каждый раз удается записаться "на завтра". Скрещиваю пальцы, чтобы после этого вы нас не врёкли", — отметила автор видео.

"Без машины в Канаде невозможно"

"Это правда. Я за рулем с 2019 года. Когда жили в Варшаве, несколько раз сама катала в Украину. Но только после Канады я уже никогда не представляю себя не за рулем", — призналась женщина.

"В Канаде все одеваются как бомжи"

"Тотально не согласна. Да, люди часто выбирают здесь комфорт: лосины, new balance, кепка и кофе в руку. Но это скорее о свободе. Я подхватила этот стиль и мне лайк", — подчеркнула украинка.

Украинка переехала в Канаду Фото: Instagram

"В Канаде неискренние люди"

"Не спорю, вопрос для галочки "how are you?" бесит. Но это лучше, чем слышать рандомное "спердоляй" просто, потому что вы говорите на украинском", — вспомнила о жизни в Польше Марта.

"Невозможно найти работу. Особенно в Торонто"

"Чтобы получить джоб офер надо постараться. Но в целом здесь легко начать все с нуля и зарабатывать хорошие деньги. Здесь ты можешь стать кем захочешь. Главное захотеть", — говорит автор видео.

"Очень сложная зима"

"Ну не знаю, нам наша первая зима очень зашла. Вспомнили детство: снега по пояс, -25 и замерзшие ресницы, "ангелов" на снегу и покатушки на санях. Где бы еще мой сын видел снег 4 месяца подряд, если не в Торонто?" — написала женщина.

По словам автора видео, они уже подготовили "вариант Б", если решат переехать из Канады.

"Да, здесь действительно совсем другая жизнь, чем в Европе", — призналась она.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети высказали свои мысли относительно услышанного:

"Канада — самое большое разочарование из 60 стран мира, где был и работал, самое большое разочарование, неоправданно все дорого и не комфортно".

"О работе так, можно начать с любой позиции и оплата будет примерно равна и на производстве и в офисе, и в сфере обслуживания. То есть действительно можно выбрать из чего хочешь. В Украине же чтобы хорошо зарабатывать — это очень ограниченное количество профессий".

"Согласен с Вами! Мы чувствуем то же самое! Везде есть свои минусы и плюсы!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка по имени Настя вернулась из США домой. Теперь она живет на Троещине.

Украинка призналась, что она не смогла принять правила жизни в Германии и сбежала из страны.

Кроме того, женщина по имени Анастасия перебралась в Бангкок из Польши и рассказала о жизни там.