Українка розказала свою правду про Канаду: "Зовсім інше життя" (фото)

Українка на імʼя Марта розповіла правду про життя в Канаді. Близько року тому вона переїхала туди з Польщі.

В Instagram жінка назвала головні стереотипи про Канаду та частково розвіяла їх.

Українка про "мінуси" Канади

"В Канаді дуже дороге життя"

"Так, але де воно зараз дешеве? За квартиру в Торонто ми платимо на ~400€ більше, ніж за квартиру в Варшаві. Але тут ми ходимо до лікаря безкоштовно", — каже Марта.

"В Канаді біда з медициною"

"В нас є син майже 3 роки і ми в лікаря щомісяця. Щоразу вдається записатись "на завтра". Схрещую пальці, щоб після цього ви нас не врекли", — зазначила авторка відео.

"Без машини в Канаді неможливо"

"Це правда. Я за кермом з 2019. Коли жили в Варшаві, кілька разів сама катала в Україну. Але тільки після Канади я вже ніколи не уявляю себе не за кермом", — зізналася жінка.

"В Канаді всі вдягаються як бомжі"

"Тотально незгідна. Так, люди часто обирають тут комфорт: лосіни, new balance, кепка і кава в руку. Але це скоріше про свободу. Я підхопила цей стиль і мені лайк", — наголосила українка.

Українка переїхала в Канаду Фото: Instagram

"В Канаді нещирі люди"

"Не спорю, питання для галочки "how are you?" бісить. Але це краще, ніж чути рандомне "спердоляй" просто, бо ви говорите українською", — згадала про життя в Польщі Марта.

"Неможливо знайти роботу. Особливо в Торонто"

"Щоб отримати джоб офер треба постаратись. Але загалом тут легко почати все з нуля і заробляти гарні гроші. Тут ти можеш стати ким захочеш. Головне захотіти", — каже авторка відео.

"Дуже складна зима"

"Ну не знаю, нам наша перша зима дуже зайшла. Згадали дитинство: сніги по пояс, -25 і замерзлі вії, "ангелів" на снігу і покатушки на санях. Де б ще мій син бачив сніг 4 місяці поспіль, якщо не в Торонто?" — написала жінка.

За словами авторки відео, вони вже підготували "варіант Б", якщо вирішать переїхати з Канади.

"Так, тут справді зовсім інше життя, ніж в Європі", — зізналася вона.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі висловили свої думки щодо почутого:

"Канада — найбільше розчарування із 60 країн світу, де був і працював, найбільше розчарування, невиправдано все дорого і не комфортно".

"Про роботу так, можна почати з будь-якої позиції і оплата буде приблизно рівна і на виробництві і в офісі, і у сфері обслуговування. Тобто дійсно можна вибрати з чого хочеш. В Україні ж щоб добре заробляти — це дуже обмежена кількість професій".

"Погоджуюсь з Вами! Ми відчуваємо те ж саме! Усюди є свої мінуси і плюси!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Настя повернулася з США додому. Тепер вона живе на Троєщині.

Українка зізналася, що вона не змогла прийняти правила життя в Німеччині та втекла з країни.

Крім того, жінка на імʼя Анастасія перебралася до Бангкока з Польщі та розповіла про життя там.