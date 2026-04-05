"Настоящая цена эмиграции": украинка в Канаде рассказала правду о жизни за границей

Украинка в Канаде | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Юлия живет в Канаде три года. Она заметила, что эмиграция всех сильно старит, независимо от уровня доходов.

Женщина поделилась своими мыслями в Instagram.

Украинка пожаловалась на жизнь в Канаде

"Я уже три года живу в Канаде, и есть одна вещь, о которой никто не говорит. Эмиграция очень быстро старит. И дело не в уходе, еде или деньгах. Дело в постоянном напряжении. Ты можешь улыбаться, жить в хорошей стране, но психика понимает: ты не дома. И даже люди, которые уже получили PR (право постоянного проживания, — Ред.) или гражданство, часто выглядят очень истощенными", — считает Юлия.

Также украинка отметила, что многие такие люди уже имеют стабильность и деньги, но это не помогает.

"Но выглядят так, будто заплатили за это своим здоровьем. Мне кажется, что это и есть настоящая цена эмиграции, о которой мало говорят", — резюмировала женщина.

Реакция сети

В комментариях украинцы частично не согласились со словами автора видео:

  • "Вы очень правы. Реальность не совпала с ожиданиями".
  • "Так возвращайтесь домой! Здесь "вообще нет стресса". Да, только "немножко" хе**чат ракетами, каждый день... Как задолбали уже ваши сопли! Только парадокс. Те люди, которые остались дома, меньше пишут и жалуются на стрессы, чем те, кто уехал и каждый сторис, сопли и слезы, как вам там всем тяжело, работать и изучать язык. Угомонитесь уже наконец! И радуйтесь, что вашей жизни ничего не угрожает".
  • "А какая цена тем кто остался, чьи дети ежедневно слышат тревоги, чьи старушки родители сидят без света и в холоде и такие как вы, оставили своих родных, потому что слово Канада стало как приманка. Хватит делать из себя несчастных, вы сами выбрали этот путь".
  • "Замечала за собой. Вернулась. Но и здесь старею, потому что просто старею, как и все после 40".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, женщина по имени Анастасия перебралась в Бангкок из Польши и рассказала о жизни там.