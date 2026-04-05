"Справжня ціна еміграції": українка в Канаді розповіла правду про життя за кордоном

Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Вона помітила, що еміграція всіх сильно старить, незалежно від рівня доходів.

Жінка поділилася своїми думками в Instagram.

Українка поскаржилася на життя в Канаді

"Я вже три роки живу в Канаді, і є одна річ, про яку ніхто не говорить. Еміграція дуже швидко старить. І справа не в догляді, їжі чи грошах. Справа в постійній напрузі. Ти можеш посміхатись, жити в гарній країні, але психіка розуміє: ти не вдома. І навіть люди, які вже отримали PR (право постійного проживання, — Ред.) чи громадянство, часто виглядають дуже виснаженими", — вважає Юлія.

Також українка наголосила, що багато таких людей уже мають стабільність та гроші, але це не допомагає.

"Але виглядають так, ніби заплатили за це своїм здоровʼям. Мені здається, що це і є справжня ціна еміграції, про яку мало говорять", — резюмувала жінка.

Українка поскаржилася на життя в Канаді Фото: Instagram

Українка живе в Канаді три роки Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці частково не погодилися зі словами авторки відео:

"Ви дуже маєте рацію. Реальність не співпала з очікуваннями".

"Так повертайтеся додому! Тут "взагалі немає стресу". Так, тільки "трошки" хе**чать ракетами, кожен день … Як задовбали вже ваші соплі! Тільки парадокс. Ті люди, які залишилися вдома, менше пишуть і жаліються на стреси, чим ті, хто виїхав і кожен сторіс, соплі та сльози, як вам там всім важко, працювати та вивчати мову. Угомоніться вже нарешті! І радійте, що вашому життю нічого не загрожує".

"А яка ціна тим хто залишився, чиї діти щодня чують тривоги, чиї стареньки батьки сидять без світла і в холоді і такі як ви, лишили своїх рідних, бо слово Канада стало як примана. Досить робити з себе нещасних, ви самі вибрали цей шлях".

"Помічала за собою. Повернулась. Але і тут старшаю, бо просто старію, як і всі після 40".

