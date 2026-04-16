"Я в шоке": украинка в Канаде рассказала неприятную правду об аренде жилья (фото)

Украинка, которая живет в Канаде, пожаловалась на аренду жилья там. Владелец дома требует, чтобы семья меньше потребляла воду.

Своей историей женщина поделилась в TikTok (sikorka). Уже в июне заканчивается их срок аренды дома, и теперь они думают, что же делать.

"Владелец дома в Канаде написал, что мы используем слишком много воды. Мы живем в бейсменте дома, а на первом этаже живет старшая пара. За воду отдельно мы не платим", — рассказала автор видео.

За жилье украинка платит 2395 долларов в месяц. Это уже с коммунальными.

"Сначала, еще в феврале, мне написала соседка, что по отчету из города мы используем вдвое больше воды, чем в прошлом году. Но в прошлом году мы здесь не жили. Они даже подумали, что, возможно, есть утечка, и проверяли систему в реальном времени. Спрашивали, пользуюсь ли я сейчас водой. А я реально была в ванной и стиральная машина работала. Я остановила воду и спросила, можно ли пользоваться водой", — вспоминает женщина.

Відео дня

Украинка живет в Канаде Фото: Скриншот TikTok

Тогда она поняла, что само использование воды не является проблемой, а они проверяли систему, потому что есть большая разница с прошлым годом.

"Но после этого я старалась следить на использованием воды. Уже в марте мне написал владелец, что город сообщил, что мы используем больше воды, чем обычно. Они даже вызвали сантехника, чтобы проверить, что вода где-то не вытекает. Но все было в порядке", — говорит украинка.

Владелец дома просит меньше использовать воду Фото: Скриншот TikTok

Впоследствии владелец написал с просьбой меньше использовать воду — принимать короче душ, выключать воду во время чистки зубов и тому подобное.

А уже в июне у украинки заканчивается срок аренды дома, поэтому она рассуждает, как сейчас правильно поступить.

У украинки в Канаде возникли проблемы с коммунальными услугами Фото: Скриншот TikTok

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своим опытом и подискутировали относительно услышанного:

"У вас такая цена, что вас на руках должны носить, а не говорить, сколько можно воды использовать".

"Была такая же ситуация, но со своим жильем. Эдмонтон. Искали, где девается вода две недели. Счет был 35-40 кубов. Сейчас до 15 кубов. Замените в туалетах одну вещь в бачке и она не будет течь. Потому что у нас почти до 800 литров в день вытекало в двух туалетах".

"За 2400 я душ не буду выключать вообще".

"Я в шоке от всего, что прозвучало в видео".

