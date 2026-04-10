Остапчук переезжает из Украины в Канаду: жена рассказала о "трудном шаге" (фото)

Екатерина и Владимир Остапчуки объявили о переезде в Канаду. Решение далось тяжело, но для этого был ряд причин.

Об этом сообщила жена ведущего Екатерина в Instagram. Они задумывались о переезде еще год назад.

"Эмиграция — это тяжелый шаг, поэтому я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее, но окончательно на это решение повлиял "прилет" по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и будто последней каплей", — отметила Екатерина.

К тому же, в Канаде проживают дети Остапчука от брака с Еленой Войченко: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Также Владимир является резидентом Канады.

Без работы ведущий не останется: он имеет много заказов в Европе и может преподавать в университетах Канады.

"Поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем люблю Украину и Киев, но надо думать не только о себе, но и о Тимофее. Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, поэтому оставляю за собой право на надежду вернуться. По крайней мере пока будем жить на две страны", — добавила жена шоумена.

В частности, Екатерина продает авто, подаренное мужем, за 90 тысяч долларов, отметив, что возможен торг.

Также жена телеведущего заявила, что няня их сына с июня будет "свободна".

В своем Telegram-канале Екатерина Остапчук рассказала, что они решили все вопросы с документами во время недавней поездки в Канаду. Кроме того, Владимир сдал экзамен и получил водительские права.

Фокус обратился за комментарием к Екатерине.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юрист Кристина Горняк впервые публично рассказала о причинах развода с ведущим Владимиром Остапчуком.

Дом экс-супругов, который они не могут поделить, разрушили россияне.

Кроме того, третья жена телеведущего Екатерина показала, как выглядит их годовалый сын.