Жена Остапчука показала, как выглядит их годовалый сын (фото)

Екатерина Остапчук трогательно поздравила своего сына Тимофея с первым днем рождения. В заметке она показала, как сейчас выглядит мальчик, поделившись теплыми кадрами.

В своем Instagram блогер опубликовала видео с празднования, где видно, как подрос маленький Тимофей. Она посвятила сыну нежные слова и поблагодарила за год, который изменил их жизнь.

Сын Остапчука — Тимофей Фото: Instagram

Ко дню рождения родители украсили дом воздушными шариками и подготовили подарок — яркое красное детское авто.

Дети Владимира Остапчука

Заметим, что Владимир Остапчук имеет двоих детей от предыдущего брака с Еленой Войченко. Пара развелась в 2020 году, после чего Остапчук женился на Кристине Горняк, но с ней брак продлился недолго. Детей у пары не было. Уже впоследствии Владимир женился на Екатерине Полтавской. От первого брака у Остапчука есть двое детей: сын Эван-Александр и дочь Эмилия.

