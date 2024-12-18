Владимир Остапчук рассказал, как старшие дети отреагировали на рождение брата

Украинский ведущий Владимир Остапчук поделился трогательными деталями знакомства своих старших детей с новорожденным сыном Тимофеем. Эмилия и Эван увидели младшего братика по видеосвязи, несмотря на расстояние.

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Украинский ведущий Владимир Остапчук, который недавно стал отцом в третий раз, поделился подробностями знакомства своих старших детей с новорожденным сыном Тимофеем. Об этом он написал у себя на странице в Инстаграм отвечая на вопросы подписчиков.

Известно, что Эмилия, которой 11 лет, и 6-летний Эван от первого брака с Еленой Войченко сейчас живут за границей, однако, по словам Остапчука, они уже видели младшего братика несмотря на расстояние. Встреча состоялась по видеосвязи, и Владимир опубликовал фото этого момента.

"На этом фото мы с мамой разговаривали с Эваном и Эмилией, показывали им братика. Дети рады. Эван очень счастлив, потому что давно хотел baby brother, как сказала Елена", — написал Остапчук.

Также ведущий откровенно ответил на вопрос об отношениях своей теперешней жены Екатерины Полтавской с его бывшей семьей.

Фото: скрин

"Спросил у Кати. Она говорит, что благодарна первой жене за то, что я уже все умею. Но Катя также повлияла на то, какой я отец. Как мама она очень хорошая", — написал телеведущий.

На вопрос о грудном вскармливании ведущий сообщил, что Тимофей сейчас находится на грудном вскармливании, хотя сначала это было непросто. "Сейчас уже все хорошо. Я ночью кормлю из бутылочки сцеженным молоком", — поделился Остапчук.

Напомним, у Владимира трое детей: Эмилия (11 лет), Эван-Александр (6 лет) и новорожденный Тимофей, которому сейчас всего 8 дней. Относительно планов на будущее, Владимир признался, что они с Екатериной хотят еще детей, но не раньше чем через 4-5 лет.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Владимира Остапчука заинтриговала романом с военным.

Кроме этого, Фокус писал, что 24-летняя жена Остапчука впервые показала лицо сына Тимофея.