Володимир Остапчук розповів, як старші діти відреагували на народження брата
Український ведучий Володимир Остапчук поділився зворушливими деталями знайомства своїх старших дітей з новонародженим сином Тимофієм. Емілія та Еван побачили молодшого братика по відеозв’язку, незважаючи на відстань.
Український ведучий Володимир Остапчук, який нещодавно став батьком втретє, поділився подробицями знайомства своїх старших дітей з новонародженим сином Тимофієм. Про це він написав у себе на сторінці в Інстаграм відповідаючи на запитання підписників.
Відомо, що Емілія, якій 11 років, та 6-річний Еван від першого шлюбу з Оленою Войченко нині живуть за кордоном, однак, за словами Остапчука, вони вже бачили молодшого братика попри відстань. Зустріч відбулася по відеозв’язку, і Володимир опублікував фото цього моменту.
"На цьому фото ми з мамою розмовляли з Еваном та Емілією, показували їм братика. Діти раді. Еван дуже щасливий, тому що давно хотів baby brother, як сказала Олена", – написав Остапчук.
Також ведучий відверто відповів на запитання про стосунки своєї теперішньої дружини Катерини Полтавської з його колишньою сім’єю.
"Запитав у Каті. Вона каже, що вдячна першій дружині за те, що я вже все вмію. Але Катя також повпливала на те, який я батько. Як мама вона дуже хороша", — написав телеведучий.
На запитання про грудне вигодовування ведучий повідомив, що Тимофій наразі знаходиться на грудному вигодовуванні, хоча спочатку це було непросто. "Зараз уже все добре. Я вночі годую з пляшечки зцідженим молоком", – поділився Остапчук.
Нагадаємо, у Володимира троє дітей: Емілія (11 років), Еван-Олександр (6 років) і новонароджений Тимофій, якому зараз лише 8 днів. Щодо планів на майбутнє, Володимир зізнався, що вони з Катериною хочуть ще дітей, але не раніше ніж через 4–5 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Володимира Остапчука заінтригувала романом із військовим.
Крім цього, Фокус писав, що 24-річна дружина Остапчука вперше показала обличчя сина Тимофія.