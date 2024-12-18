Володимир Остапчук розповів, як старші діти відреагували на народження брата

Український ведучий Володимир Остапчук поділився зворушливими деталями знайомства своїх старших дітей з новонародженим сином Тимофієм. Емілія та Еван побачили молодшого братика по відеозв’язку, незважаючи на відстань.

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Український ведучий Володимир Остапчук, який нещодавно став батьком втретє, поділився подробицями знайомства своїх старших дітей з новонародженим сином Тимофієм. Про це він написав у себе на сторінці в Інстаграм відповідаючи на запитання підписників.

Відомо, що Емілія, якій 11 років, та 6-річний Еван від першого шлюбу з Оленою Войченко нині живуть за кордоном, однак, за словами Остапчука, вони вже бачили молодшого братика попри відстань. Зустріч відбулася по відеозв’язку, і Володимир опублікував фото цього моменту.

"На цьому фото ми з мамою розмовляли з Еваном та Емілією, показували їм братика. Діти раді. Еван дуже щасливий, тому що давно хотів baby brother, як сказала Олена", – написав Остапчук.

Також ведучий відверто відповів на запитання про стосунки своєї теперішньої дружини Катерини Полтавської з його колишньою сім’єю.

Фото: скрін

"Запитав у Каті. Вона каже, що вдячна першій дружині за те, що я вже все вмію. Але Катя також повпливала на те, який я батько. Як мама вона дуже хороша", — написав телеведучий.

На запитання про грудне вигодовування ведучий повідомив, що Тимофій наразі знаходиться на грудному вигодовуванні, хоча спочатку це було непросто. "Зараз уже все добре. Я вночі годую з пляшечки зцідженим молоком", – поділився Остапчук.

Нагадаємо, у Володимира троє дітей: Емілія (11 років), Еван-Олександр (6 років) і новонароджений Тимофій, якому зараз лише 8 днів. Щодо планів на майбутнє, Володимир зізнався, що вони з Катериною хочуть ще дітей, але не раніше ніж через 4–5 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Володимира Остапчука заінтригувала романом із військовим.

Крім цього, Фокус писав, що 24-річна дружина Остапчука вперше показала обличчя сина Тимофія.