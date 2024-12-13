24-річна дружина Остапчука вперше показала обличчя сина Тимофія

Катерина Остапчук, дружина українського ведучого Володимира Остапчука, поділилася знімками з пологового будинку, на яких вперше показала обличчя свого новонародженого сина Тимофія

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Катерина Остапчук, дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука, поділилася знімками з пологового будинку, на яких вперше показала обличчя свого новонародженого сина, Тимофія. Світлини новоспечена матуся опублікувала у себе в соціальних мережах.

Так, вона показала кілька кадрів на яких малюк солодко спить на руках у батька, а також фото — перші хвилини життя малюка після кесаревого розтину.

Катерина поділилася враженнями від материнства, зазначивши, що гормони дійсно сильно впливають на організм після пологів. "Кожного разу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає. Мене навіть припинило дратувати в чоловікові те, що завжди дратувало. Наприклад, те, що він голосно розмовляє. Я наче стала найдобрішою людиною у світі, такою блаженною", — зізналася щаслива мама.

Також Катерина подякувала медичному персоналу клініки, де вона народжувала, за теплоту та підтримку, зазначивши, що навіть у лікарні почувалася, як на спа-курорті. "Це найкраще, що я могла зробити для себе, щоб увійти в новий досвід материнства з приємними емоціями та позитивним налаштуванням", — підсумувала Катерина.

Крім цього, Катерина поділилася, що їй здається, що малюк більше схожий на неї.

Діти Володимира Остапчука

Зауважимо, що Володимир Остапчук має двох дітей від попереднього шлюбу з Оленою Войченко. Пара розлучилася в 2020 році, після чого Остапчук одружився з Христиною Горняк, але з нею шлюб протривав недовго. Дітей у пари не було. Вже зголом Володимир одружився з Катериною Полтавською. Від першого шлюбу в Остапчука є двоє дітей: син Еван-Олександр та донька Емілія.

Із Катериною Полтавською Володимир має сина Тимофія, народженого в грудні. Тимофій став третьою дитиною Володимира.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христина Горняк заявила, що Остапчук відмовляється мирно розділити спільний будинок під Києвом.

Крім цього, Фокус писав, що Володимир Остапчук потрапив у скандал через відстрочку від армії.