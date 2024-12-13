24-летняя жена Остапчука впервые показала лицо сына Тимофея

Екатерина Остапчук, жена украинского ведущего Владимира Остапчука, поделилась снимками из роддома, на которых впервые показала лицо своего новорожденного сына Тимофея

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Екатерина Остапчук, жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, поделилась снимками из роддома, на которых впервые показала лицо своего новорожденного сына, Тимофея. Фотографии новоиспеченная мамочка опубликовала у себя в социальных сетях.

Так, она показала несколько кадров на которых малыш сладко спит на руках у отца, а также фото — первые минуты жизни малыша после кесарева сечения.

Екатерина поделилась впечатлениями от материнства, отметив, что гормоны действительно сильно влияют на организм после родов. "Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает. Меня даже перестало раздражать в муже то, что всегда раздражало. Например, то, что он громко разговаривает. Я как будто стала самым добрым человеком в мире, таким блаженным", — призналась счастливая мама.

Также Екатерина поблагодарила медицинский персонал клиники, где она рожала, за теплоту и поддержку, отметив, что даже в больнице чувствовала себя, как на спа-курорте. "Это лучшее, что я могла сделать для себя, чтобы войти в новый опыт материнства с приятными эмоциями и позитивным настроем", — подытожила Екатерина.

Кроме этого, Екатерина поделилась, что ей кажется, что малыш больше похож на нее.

Дети Владимира Остапчука

Заметим, что Владимир Остапчук имеет двоих детей от предыдущего брака с Еленой Войченко. Пара развелась в 2020 году, после чего Остапчук женился на Кристине Горняк, но с ней брак продлился недолго. Детей у пары не было. Уже впоследствии Владимир женился на Екатерине Полтавской. От первого брака у Остапчука есть двое детей: сын Эван-Александр и дочь Эмилия.

С Екатериной Полтавской Владимир имеет сына Тимофея, рожденного в декабре. Тимофей стал третьим ребенком Владимира.

Напомним, ранее мы писали, что Кристина Горняк заявила, что Остапчук отказывается мирно разделить совместный дом под Киевом.

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Остапчук попал в скандал из-за отсрочки от армии.