Колишня дружина Володимира Остапчука заінтригувала романом із військовим

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк зізналася, що будує стосунки з військовим.

Related video

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріус Христина Горняк, заінтригувала романом із військовослужбовцем. Деталями особистого життя вона поділилася в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Христина Горняк зізналася, що будувати стосунки з людиною, яка служить на фронті, дуже складно. За її словами, всі думки військових здебільшого зайняті бойовими діями, що ускладнює особисте життя.

"Будувати стосунки з військовим, який перебуває в бойовому підрозділі — це дуже складно, майже неможливо. У них всі думки там, у них дуже важка робота, інколи це навіть заважає", — поділилася Горняк.

Нотаріус також зазначила, що поки що не отримала освідчення від свого обранця та не планує заміжжя, хоча її особисте життя наразі в порядку. Вона додала, що спілкування на відстані з людиною, яка постійно в небезпеці, є великою складністю, але не підтвердила інформацію про можливе завершення стосунків.

Зауважимо, що Христина Горняк була лише один раз офіційно одруженою. Володимир Остапчук був одружений із Христиною Горняк з 15 жовтня 2020 року до 2022 року. Спільних дітей у шлюбі не має.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Володимира Остапчука відреагувала на звинувачення, що вона безплідна.

Крім цього, Фокус писав, що друга дружина Володимира Остапчука розповіла про стосунки з російським бізнесменом.