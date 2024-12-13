Бывшая жена Владимира Остапчука заинтриговала романом с военным

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, что строит отношения с военным.

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Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогер и нотариус Кристина Горняк, заинтриговала романом с военнослужащим. Деталями своей личной жизни она поделилась в интервью для "Люкс ФМ".

Кристина Горняк призналась, что строить отношения с человеком, который служит на фронте, очень сложно. По ее словам, все мысли военных в основном заняты боевыми действиями, что усложняет личную жизнь.

"Строить отношения с военным, который находится в боевом подразделении — это очень сложно, почти невозможно. У них все мысли там, у них очень тяжелая работа, иногда это даже мешает", — поделилась Горняк.

Нотариус также отметила, что пока не получила предложение от своего избранника и не планирует замужества, хотя ее личная жизнь пока в порядке. Она добавила, что общение на расстоянии с человеком, который постоянно в опасности, является большой сложностью, но не подтвердила информацию о возможном завершении отношений.

Заметим, что Кристина Горняк была только один раз официально замужем. Владимир Остапчук был женат на Кристине Горняк с 15 октября 2020 года до 2022 года. Общих детей в браке не имеет.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Владимира Остапчука отреагировала на обвинения, что она бесплодна.

Кроме этого, Фокус писал, что вторая жена Владимира Остапчука рассказала об отношениях с российским бизнесменом.