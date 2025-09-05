Закончилась эпопея: Остапчук наконец-то разделил дом с бывшей женой (фото)

Телеведущий Владимир Остапчук и его бывшая жена нотариус Кристина Горняк пришли к согласию относительно раздела общей недвижимости. Им не пришлось обращаться в суд, однако это был долгий и сложный процесс.

Бывшие супруги смогли урегулировать вопрос раздела недвижимости в элитном коттеджном городке без вмешательства суда. В комментарии проекту "Утро в большом городе" Горняк рассказала о деталях достигнутой договоренности.

Нотариус отметила, что дом разделен в соответствии с договором о разделе общего имущества супругов. По ее словам, каждая из сторон получила половину дома, а при продаже недвижимости средства будут распределяться поровну.

Дом Владимира Остапчука Фото: Instagram

"Дом разделен согласно договору о разделе общего имущества супругов. Когда мы продадим дом, согласно этому договору, у каждого своя часть. У каждого по одной второй. Мы его целым продаем, а средства делим пополам", — пояснила Кристина.

Расторжение брака

Остапчук и Горняк познакомились летом 2019 года во время отдыха в Италии. их роман развивался очень быстро — уже осенью 2020 года пара поженилась. Однако брак оказался непродолжительным: в 2022 году они официально развелись.

После этого между бывшими супругами возник конфликт относительно раздела совместно приобретенного дома под Киевом.

Напряжение обострилось в 2023 году, когда Остапчук объявил, что хочет жить в спорном доме вместе со своей новой избранницей Екатериной Полтавской. Горняк тогда отрицала, что не была проинформирована о таких намерениях и напомнила о своих правах собственности на жилье.

Публичные споры

Между Горняк и Полтавской также возникали публичные споры. Кристина говорила, что бывший муж после развода обещал подарить ей общий дом, зато переехал туда с новой женой и начал ремонтные работы.

В конце концов, стороны смогли прийти к согласию и завершить конфликт мирным путем, избежав длительных судебных процедур.

