Закінчилась епопея: Остапчук нарешті розділив будинок з колишньою дружиною (фото)

Телеведучий Володимир Остапчук та його колишня дружина нотаріуска Христина Горняк дійшли згоди щодо поділу спільної нерухомості. Їм не довелося звертатися до суду, однак це був довгий та складний процес.

Колишнє подружжя змогло врегулювати питання розподілу нерухомості в елітному котеджному містечку без втручання суду. У коментарі проєкту "Ранок у великому місті" Горняк розповіла про деталі досягнутої домовленості.

Нотаріуска зазначила, що будинок розділено відповідно до договору про поділ спільного майна подружжя. За її словами, кожна зі сторін отримала половину будинку, а при продажу нерухомості кошти розподілятимуться порівну.

"Будинок розділено згідно з договором про поділ спільного майна подружжя. Коли ми продамо будинок, згідно з цим договором, у кожного своя частина. У кожного по одній другій. Ми його цілим продаємо, а кошти ділимо навпіл", — пояснила Христина.

Розірвання шлюбу

Остапчук і Горняк познайомилися літом 2019 року під час відпочинку в Італії. їхній роман розвивався дуже швидко — вже восени 2020 року пара одружилася. Проте шлюб виявився нетривалим: у 2022 році вони офіційно розлучилися.

Після цього між колишнім подружжям виник конфлікт щодо поділу спільно придбаного будинку під Києвом.

Напруга загострилася у 2023 році, коли Остапчук оголосив, що хоче жити в спірному будинку разом зі своєю новою обраницею Катериною Полтавською. Горняк тоді заперечила, що не була поінформована про такі наміри й нагадала про свої права власності на житло.

Публічні суперечки

Між Горняк та Полтавською також виникали публічні суперечки. Христина казала, що колишній чоловік після розлучення обіцяв подарувати їй спільний будинок, натомість переїхав туди з новою дружиною та розпочав ремонтні роботи.

Врешті-решт, сторони змогли дійти згоди та завершити конфлікт мирним шляхом, уникнувши тривалих судових процедур.

