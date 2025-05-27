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Стиль життя

"Дізналася про вагітність": дружина Остапчука продає бізнес у Києві за майже 3 млн (фото)

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська, дружина остапчука, бізнес у києві, студія лазерної епіляції, остапчук дружина
Фото: Instagram vova_ostapchuk | Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Катерина Остапчук, блогерка та дружина ведучого Володимира Остапчука, оголосила про продаж власного бізнесу в центрі Києва за майже три мільйони гривень. Мова про студію масажу та лазерної епіляції.

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Про це бізнес-леді розповіла в соцмережах.

Катерина пояснила, що хоче отримати за готову справу 2 млн 850 тис. грн. Дружина Остапчука зізнається, що спочатку була вмотивована, але після того, як дізналася про першу вагітність, її фокус повністю змістився.

"Це був хороший досвід. Я відбила вкладання. Вона жодного місяця не працювала в мінус. Попри те, що після того, як я дізналася про вагітність, я не дуже нею і займалася", — розповіла блогерка про свою студію.

Катерина Остапчук продає бізнес в києві Fullscreen
Катерина Остапчук продає бізнес
Фото: Telegram/Катерина Остапчук

Дружина Володимира Остапчука додала, що це не те, що приносить їй задоволення.

"До вагітності я ще мала завзяття. Але потім фокус змістився. Я добре заробляю на рекламі. І це те, що мені дійсно подобається", — розповіла блогерка.

Ба більше, Катерина зізналася, що їй шкода продавати власну справу.

"Можливо розширю команду і нехай займаються… Зі свого боку обіцяю медійну підтримку протягом перших півроку. А пропозиція дійсно хороша. Ще й база клієнтів велика", — зазначила дружина Остапчука.

Катерина Остапчук бізнес Fullscreen
Катерина Остапчук продає бізнес за майже 3 млн
Фото: скріншот
бізнес дружини остапчука Fullscreen
Катерина Остапчук продає бізнес у Києві
Фото: скріншот

Катерина додала, що це не дуже складний бізнес, треба "просто мати час", а новому власнику "дуже пощастить".

остапчук катерина бізнес Fullscreen
Катерина Остапчук продає бізнес у столиці
Фото: скріншот

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Катерина Полтавська стала третьою дружиною шоумена Володимира Остапчука. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024. Наприкінці того ж року в подружжя народився син Тимофій.

Для 24-річної Катерини він став первістком, а 40-річний Володимир став багатодітним батьком. Телеведучий уже виховував 11-річну доньку Емілію та 6-річного сина Евана від шлюбу з Оленою Войченко. Після цього шоумен був одружений з Христиною Горняк.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська гендер-паті Fullscreen
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська
Фото: Instagram vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Христина Горняк зізналася, що будує стосунки з військовим. Вона додала, що спілкування на відстані з людиною, яка постійно в небезпеці, є великою складністю.