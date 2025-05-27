"Дізналася про вагітність": дружина Остапчука продає бізнес у Києві за майже 3 млн (фото)

Катерина Остапчук, блогерка та дружина ведучого Володимира Остапчука, оголосила про продаж власного бізнесу в центрі Києва за майже три мільйони гривень. Мова про студію масажу та лазерної епіляції.

Related video

Про це бізнес-леді розповіла в соцмережах.

Катерина пояснила, що хоче отримати за готову справу 2 млн 850 тис. грн. Дружина Остапчука зізнається, що спочатку була вмотивована, але після того, як дізналася про першу вагітність, її фокус повністю змістився.

"Це був хороший досвід. Я відбила вкладання. Вона жодного місяця не працювала в мінус. Попри те, що після того, як я дізналася про вагітність, я не дуже нею і займалася", — розповіла блогерка про свою студію.

Катерина Остапчук продає бізнес Фото: Telegram/Катерина Остапчук

Дружина Володимира Остапчука додала, що це не те, що приносить їй задоволення.

"До вагітності я ще мала завзяття. Але потім фокус змістився. Я добре заробляю на рекламі. І це те, що мені дійсно подобається", — розповіла блогерка.

Ба більше, Катерина зізналася, що їй шкода продавати власну справу.

"Можливо розширю команду і нехай займаються… Зі свого боку обіцяю медійну підтримку протягом перших півроку. А пропозиція дійсно хороша. Ще й база клієнтів велика", — зазначила дружина Остапчука.

Катерина Остапчук продає бізнес за майже 3 млн Фото: скріншот Катерина Остапчук продає бізнес у Києві Фото: скріншот

Катерина додала, що це не дуже складний бізнес, треба "просто мати час", а новому власнику "дуже пощастить".

Катерина Остапчук продає бізнес у столиці Фото: скріншот

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Катерина Полтавська стала третьою дружиною шоумена Володимира Остапчука. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024. Наприкінці того ж року в подружжя народився син Тимофій.

Для 24-річної Катерини він став первістком, а 40-річний Володимир став багатодітним батьком. Телеведучий уже виховував 11-річну доньку Емілію та 6-річного сина Евана від шлюбу з Оленою Войченко. Після цього шоумен був одружений з Христиною Горняк.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська Фото: Instagram vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Володимир Остапчук поділився зворушливими деталями знайомства своїх старших дітей з їхнім братиком Тимофієм. Емілія та Еван побачили малюка по відеозв’язку.

Колишня дружина Остапчука Христина Горняк зізнавалася, що не хоче судитися з ним, тому досі сподівається на справедливий поділ будинку під Києвом.

Крім того, Христина Горняк зізналася, що будує стосунки з військовим. Вона додала, що спілкування на відстані з людиною, яка постійно в небезпеці, є великою складністю.