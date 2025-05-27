"Узнала о беременности": жена Остапчука продает бизнес в Киеве за почти 3 млн (фото)

Екатерина Остапчук, блогерша и жена ведущего Владимира Остапчука, объявила о продаже собственного бизнеса в центре Киева за почти три миллиона гривен. Речь о студии массажа и лазерной эпиляции.

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Об этом бизнес-леди рассказала в соцсетях.

Екатерина объяснила, что хочет получить за готовое дело 2 млн 850 тыс. грн. Жена Остапчука признается, что сначала была мотивирована, но после того, как узнала о первой беременности, ее фокус полностью сместился.

"Это был хороший опыт. Я отбила вложения. Она ни одного месяца не работала в минус. Несмотря на то, что после того, как я узнала о беременности, я не очень ею и занималась", — рассказала блогерша о своей студии.

Екатерина Остапчук продает бизнес Фото: Telegram/Катерина Остапчук

Жена Владимира Остапчука добавила, что это не то, что приносит ей удовольствие.

"До беременности у меня еще было рвение. Но потом фокус сместился. Я хорошо зарабатываю на рекламе. И это то, что мне действительно нравится", — рассказала блогерша.

Более того, Екатерина призналась, что ей жаль продавать собственное дело.

"Возможно расширю команду и пусть занимаются... Со своей стороны обещаю медийную поддержку в течение первых полгода. А предложение действительно хорошее. Еще и база клиентов большая", — отметила жена Остапчука.

Екатерина Остапчук продает бизнес за почти 3 млн Фото: скриншот Екатерина Остапчук продает бизнес в Киеве Фото: скриншот

Екатерина добавила, что это не очень сложный бизнес, надо "просто иметь время", а новому владельцу "очень повезет".

Екатерина Остапчук продает бизнес в столице Фото: скриншот

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Екатерина Полтавская стала третьей женой шоумена Владимира Остапчука. Они поженились тайно, официально сообщив об этом только в марте 2024 года. В конце того же года у супругов родился сын Тимофей.

Для 24-летней Екатерины он стал первенцем, а 40-летний Владимир стал многодетным отцом. Телеведущий уже воспитывал 11-летнюю дочь Эмилию и 6-летнего сына Эвана от брака с Еленой Войченко. После этого шоумен был женат на Кристине Горняк.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская Фото: Instagram vova_ostapchuk

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Владимир Остапчук поделился трогательными деталями знакомства своих старших детей с их братиком Тимофеем. Эмилия и Эван увидели малыша по видеосвязи.

Бывшая жена Остапчука Кристина Горняк признавалась, что не хочет судиться с ним, поэтому до сих пор надеется на справедливый раздел дома под Киевом.

Кроме того, Кристина Горняк призналась, что строит отношения с военным. Она добавила, что общение на расстоянии с человеком, который постоянно в опасности, является большой сложностью.