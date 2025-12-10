Дружина Остапчука показала, як виглядає їх однорічний син (фото)

Катерина Остапчук зворушливо привітала свого сина Тимофія з першим днем народження. У дописі вона показала, як зараз виглядає хлопчик, поділившись теплими кадрами.

У своєму Instagram блогерка опублікувала відео зі святкування, де видно, як підріс маленький Тимофій. Вона присвятила синові ніжні слова та подякувала за рік, який змінив їхнє життя.

Син Остапчука — Тимофій Фото: Instagram

До дня народження батьки прикрасили оселю повітряними кульками й підготували подарунок — яскраве червоне дитяче авто.

Діти Володимира Остапчука

Зауважимо, що Володимир Остапчук має двох дітей від попереднього шлюбу з Оленою Войченко. Пара розлучилася в 2020 році, після чого Остапчук одружився з Христиною Горняк, але з нею шлюб протривав недовго. Дітей у пари не було. Вже зголом Володимир одружився з Катериною Полтавською. Від першого шлюбу в Остапчука є двоє дітей: син Еван-Олександр та донька Емілія.

