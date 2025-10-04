Дружина Остапчука похизувалась його коштовним подарунком на 3 річницю шлюбу (фото, відео)

Зіркова пара Остапчуків святкує третю річницю шлюбу. Телеведучий привітав кохану та мати свого сина, подарувавши їй новий позашляховик.

"З річницею нас! 3 роки! Дякую, коханий", — написала блогерка Катерина Остапчук в Instagram, опублікувавши фото та відео з автосалону.

Вона пожартувала, що "контракт продовжено ще на рік", і назвала нову автівку "Валєрою".

"Дякую за ще один рік контракту. Люблю", — написав у коментарях Володимир Остапчук.

Публікацію також прокоментувала українська акторка Наталка Денисенко.

"Божееее, який красивий салон. Вітаю!!! Машинка просто вау", — зазначила вона.

Коментарі під публікацією Катерини Остапчук про нову машину Фото: Скриншот

Яку машину Остапчук подарував дружині і скільки вона коштує

У "розповідях" Катерина уточнила, що отримала у подарунок Range Rover Velar 2025. Її нова автівка — на бензині, й має об'єм двигуна 3 літри. Кількість кінських сил сягає 400.

"Сказала все, що знаю. Ну Вова ще у захваті від того, що тут пневматична підвіска", — поділилась вона.

"Розповідь" Катерини Остапчук про модель машини Фото: Скриншот

Також дружина телеведучого зізналась, що не вірить у такі подарунки сюрпризом. Вона розповіла, що заїжджала у салон і придивилася цю модель. Після цього подружжя обговорило можливість покупки, з'їздило у салон вже разом та зробило фінальний вибір. В наявності у потрібній комплектації з панорамою та іншими перевагами була лише одна така машина у Києві.

Катерина підкреслила, що навіть запропонувала сама оплатити пенсійний податок у розмірі 168 тисяч гривень.

Катерина Остапчук зізналась, що подарунок не був сюрпризом Фото: Скриншот

Range Rover Velar — це середньорозмірний кросовер британської компанії Land Rover. Орієнтовно ціна такої моделі, як у Катерини Остапчук, сягає понад 4,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, у липні Фокус передавав, що Володимир Остапчук їздив у літню відпустку з сім’єю. Для відпочинку зіркова пара обрала сонячну Чорногорію, з ними також був маленький син Тимофій і його няня. Остапчук орендували віллу з терасою з мальовничим краєвидом та великим басейном.

Раніше, у травні, Катерина Остапчук заявила, що готова продати свій бізнес у Києві за три мільйони гривень. Вона пояснила, що отримала "хороший досвід", але після вагітності її фокус змінився й навіть попри стабільний прибуток студією блогерка "не дуже і займалася".