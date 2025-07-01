"Стратегічне рішення": Володимир Остапчук з родиною виїхав за кордон (фото)
Український телеведучий Володимир Остапчук поїхав з дружиною Катериною та сином Тимофієм на відпочинок до сонячної Чорногорії.
Кадрами їхньої вілли та часопроведення кохана шоумена ділиться в Instagram.
Для літньої відпустки зіркова родина обрала Чорногорію. Володимир та Катерина орендували віллу з мальовничим краєвидом та басейном. Разом з батьками також вирушив на відпочинок маленький Тимофій і його няня. Катерина Остапчук провела екскурсію апартаментами, проте наголосила, що вони на тривалий час уже заброньовані, тому не позначатиме локацію. Зокрема, дружина Володимира Остапчука поділилася кухнею, краєвидом з тераси та великим басейном.
"Було прийняте стратегічне рішення — орендувати віллу. Одна частина для няні й Тіма, а інша — для нас з чоловіком. По-іншому я відпочинок з дитиною не уявляю", — написала Катерина.
Молода мама також похизувалася своїм сніданком разом з чоловіком, пожартувавши, що той, хто довго вибирає, куди йти їсти, згодом готує страви сам.
Ба більше, Остапчуки вже відкрили пляжний сезон літа 2025. Катерина показала їхнього маленького сина Тимофія на воді, сказавши, що той навчився плавати раніше, ніж повзати.
Зазначимо, що Остапчук перетинає кордон під час дії воєнного стану як багатодітний батько. У нього є неповнолітні син і донька від першого шлюбу з Оленою Войченко. А наприкінці 2024 року третя дружина шоумена Катерина народила йому Тимофія.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Катерина Остапчук оголосила про продаж власного бізнесу в центрі Києва за майже три мільйони гривень.
- Володимир Остапчук поділився деталями знайомства своїх старших дітей з їхнім меншим братиком.
Крім того, ексдружина шоумена Христина Горняк зізнавалася, що не хоче судитися з ним, сподіваючись на справедливий поділ будинку під Києвом.