"Стратегічне рішення": Володимир Остапчук з родиною виїхав за кордон (фото)

Український телеведучий Володимир Остапчук поїхав з дружиною Катериною та сином Тимофієм на відпочинок до сонячної Чорногорії.

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Кадрами їхньої вілли та часопроведення кохана шоумена ділиться в Instagram.

Для літньої відпустки зіркова родина обрала Чорногорію. Володимир та Катерина орендували віллу з мальовничим краєвидом та басейном. Разом з батьками також вирушив на відпочинок маленький Тимофій і його няня. Катерина Остапчук провела екскурсію апартаментами, проте наголосила, що вони на тривалий час уже заброньовані, тому не позначатиме локацію. Зокрема, дружина Володимира Остапчука поділилася кухнею, краєвидом з тераси та великим басейном.

Катерина Остапчук показала віллу для відпочинку Фото: скріншот Катерина Остапчук показала віллу для відпочинку Фото: скріншот

"Було прийняте стратегічне рішення — орендувати віллу. Одна частина для няні й Тіма, а інша — для нас з чоловіком. По-іншому я відпочинок з дитиною не уявляю", — написала Катерина.

Молода мама також похизувалася своїм сніданком разом з чоловіком, пожартувавши, що той, хто довго вибирає, куди йти їсти, згодом готує страви сам.

Володимир Остапчук вирушив на відпочинок з дружиною та сином Фото: скріншот

Ба більше, Остапчуки вже відкрили пляжний сезон літа 2025. Катерина показала їхнього маленького сина Тимофія на воді, сказавши, що той навчився плавати раніше, ніж повзати.

Син Володимира Остапчука Фото: скріншот

Зазначимо, що Остапчук перетинає кордон під час дії воєнного стану як багатодітний батько. У нього є неповнолітні син і донька від першого шлюбу з Оленою Войченко. А наприкінці 2024 року третя дружина шоумена Катерина народила йому Тимофія.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина Остапчук оголосила про продаж власного бізнесу в центрі Києва за майже три мільйони гривень.

Володимир Остапчук поділився деталями знайомства своїх старших дітей з їхнім меншим братиком.

Крім того, ексдружина шоумена Христина Горняк зізнавалася, що не хоче судитися з ним, сподіваючись на справедливий поділ будинку під Києвом.