"Стратегическое решение": Владимир Остапчук с семьей выехал за границу (фото)

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поехал с женой Екатериной и сыном Тимофеем на отдых в солнечную Черногорию.

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Кадрами их виллы и времяпрепровождения возлюбленная шоумена делится в Instagram.

Для летнего отпуска звездная семья выбрала Черногорию. Владимир и Екатерина арендовали виллу с живописным видом и бассейном. Вместе с родителями также отправился на отдых маленький Тимофей и его няня. Екатерина Остапчук провела экскурсию по апартаментам, однако отметила, что они на длительное время уже забронированы, поэтому не будет обозначать локацию. В частности, жена Владимира Остапчука поделилась кухней, видом с террасы и большим бассейном.

Екатерина Остапчук показала виллу для отдыха Фото: скриншот Екатерина Остапчук показала виллу для отдыха Фото: скриншот

"Было принято стратегическое решение — арендовать виллу. Одна часть для няни и Тима, а другая — для нас с мужем. По-другому я отдых с ребенком не представляю", — написала Екатерина.

Молодая мама также похвасталась своим завтраком вместе с мужем, пошутив, что тот, кто долго выбирает, куда идти есть, впоследствии готовит блюда сам.

Владимир Остапчук отправился на отдых с женой и сыном Фото: скриншот

Более того, Остапчуки уже открыли пляжный сезон лета 2025. Екатерина показала их маленького сына Тимофея на воде, сказав, что тот научился плавать раньше, чем ползать.

Сын Владимира Остапчука Фото: скриншот

Отметим, что Остапчук пересекает границу во время действия военного положения как многодетный отец. У него есть несовершеннолетние сын и дочь от первого брака с Еленой Войченко. А в конце 2024 года третья жена шоумена Екатерина родила ему Тимофея.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, экс-супруга шоумена Кристина Горняк признавалась, что не хочет судиться с ним, надеясь на справедливое разделение дома под Киевом.