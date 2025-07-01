"Стратегическое решение": Владимир Остапчук с семьей выехал за границу (фото)
Украинский телеведущий Владимир Остапчук поехал с женой Екатериной и сыном Тимофеем на отдых в солнечную Черногорию.
Кадрами их виллы и времяпрепровождения возлюбленная шоумена делится в Instagram.
Для летнего отпуска звездная семья выбрала Черногорию. Владимир и Екатерина арендовали виллу с живописным видом и бассейном. Вместе с родителями также отправился на отдых маленький Тимофей и его няня. Екатерина Остапчук провела экскурсию по апартаментам, однако отметила, что они на длительное время уже забронированы, поэтому не будет обозначать локацию. В частности, жена Владимира Остапчука поделилась кухней, видом с террасы и большим бассейном.
"Было принято стратегическое решение — арендовать виллу. Одна часть для няни и Тима, а другая — для нас с мужем. По-другому я отдых с ребенком не представляю", — написала Екатерина.
Молодая мама также похвасталась своим завтраком вместе с мужем, пошутив, что тот, кто долго выбирает, куда идти есть, впоследствии готовит блюда сам.
Более того, Остапчуки уже открыли пляжный сезон лета 2025. Екатерина показала их маленького сына Тимофея на воде, сказав, что тот научился плавать раньше, чем ползать.
Отметим, что Остапчук пересекает границу во время действия военного положения как многодетный отец. У него есть несовершеннолетние сын и дочь от первого брака с Еленой Войченко. А в конце 2024 года третья жена шоумена Екатерина родила ему Тимофея.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Екатерина Остапчук объявила о продаже собственного бизнеса в центре Киева за почти три миллиона гривен.
- Владимир Остапчук поделился деталями знакомства своих старших детей с их младшим братиком.
Кроме того, экс-супруга шоумена Кристина Горняк признавалась, что не хочет судиться с ним, надеясь на справедливое разделение дома под Киевом.