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Стиль жизни

"Стратегическое решение": Владимир Остапчук с семьей выехал за границу (фото)

Владимир Остапчук с женой Екатериной выехали из Украины
Владимир Остапчук с женой Екатериной | Фото: ostapchukkaterynaa/Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поехал с женой Екатериной и сыном Тимофеем на отдых в солнечную Черногорию.

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Кадрами их виллы и времяпрепровождения возлюбленная шоумена делится в Instagram.

Для летнего отпуска звездная семья выбрала Черногорию. Владимир и Екатерина арендовали виллу с живописным видом и бассейном. Вместе с родителями также отправился на отдых маленький Тимофей и его няня. Екатерина Остапчук провела экскурсию по апартаментам, однако отметила, что они на длительное время уже забронированы, поэтому не будет обозначать локацию. В частности, жена Владимира Остапчука поделилась кухней, видом с террасы и большим бассейном.

Екатерина Остапчук показала виллу для отдыха
Екатерина Остапчук показала виллу для отдыха
Фото: скриншот
Екатерина Остапчук показала виллу для отдыха
Екатерина Остапчук показала виллу для отдыха
Фото: скриншот

"Было принято стратегическое решение — арендовать виллу. Одна часть для няни и Тима, а другая — для нас с мужем. По-другому я отдых с ребенком не представляю", — написала Екатерина.

Молодая мама также похвасталась своим завтраком вместе с мужем, пошутив, что тот, кто долго выбирает, куда идти есть, впоследствии готовит блюда сам.

остапчук на отдыхе
Владимир Остапчук отправился на отдых с женой и сыном
Фото: скриншот

Более того, Остапчуки уже открыли пляжный сезон лета 2025. Екатерина показала их маленького сына Тимофея на воде, сказав, что тот научился плавать раньше, чем ползать.

Сын Владимира Остапчука
Сын Владимира Остапчука
Фото: скриншот

Отметим, что Остапчук пересекает границу во время действия военного положения как многодетный отец. У него есть несовершеннолетние сын и дочь от первого брака с Еленой Войченко. А в конце 2024 года третья жена шоумена Екатерина родила ему Тимофея.

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Кроме того, экс-супруга шоумена Кристина Горняк признавалась, что не хочет судиться с ним, надеясь на справедливое разделение дома под Киевом.