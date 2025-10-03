"Було 5 тисяч доларів": Денисенко розповіла, скільки заробляють українські актори (відео)

Українська акторка кіно, театру та дубляжу Наталка Денисенко зізналась, що отримує в рази більші гонорари за своїх колег. Вона згадала, що отримала найбільшу суму за знімальний день, коли грала в рекламі.

Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" розповіла про найбільший свій гонорар. Про це відомо з її коментаря у телепрограмі "Ранок у Великому Місті".

Коментар Денисенко про гонорари — з 4:33

"Це, напевно, було 5 тисяч доларів, але це знімальний день як рекламний. Тому це, звичайно, зависокий гонорар. Так не платять", — поділилась вона.

Також акторка розсекретила, скільки отримують за зйомки її колеги.

"Зараз акторам зазвичай в серіалах можуть платити від 10 до 20 тисяч гривень, і це — типу високий гонорар. У мене більше", — сказала вона.

Денисенко уточнила, що йдеться про майже тисячу доларів за зміну. За актуальним на момент публікації матеріалу курсом це — приблизно 41 тисяча гривень.

Нагадаємо, у січні Наталка Денисенко прокоментувала покупку розкішного автомобіля Mercedes-Benz, який обійшовся їй у майже 60 тисяч доларів. Акторка ділилась, що збирала гроші впродовж двох років, але така машина була її мрією.

8 травня 2025 року Денисенко офіційно розлучилася з Андрієм Федінчиком. У своєму позиві причиною розриву вона вказала різні погляди на життя, відсутність взаєморозуміння та втрату почуттів. Пара була у стосунках з 2017 року і має спільного сина Андрія.

У серпні акторка зізналася, що їй "надзвичайно складно і боляче", хоча розлучення відбулося з її ініціативи. Вона розповіла, що підтримує з колишнім чоловіком максимально здорові стосунки заради сина.