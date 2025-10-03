"Было 5 тысяч долларов": Денисенко рассказала, сколько зарабатывают украинские актеры (видео)

Украинская актриса кино, театра и дубляжа Наталья Денисенко призналась, что получает в разы больше гонораров, чем ее коллеги. Она вспомнила, что получила самую большую сумму за съемочный день, когда играла в рекламе.

Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" рассказала о самом большом своем гонораре. Об этом известно из ее комментария в телепрограмме "Утро в Большом Городе".

Комментарий Денисенко о гонорарах — с 4:33

"Это, наверное, было 5 тысяч долларов, но это съемочный день как рекламный. Поэтому это, конечно, слишком высокий гонорар. Так не платят", — поделилась она.

Также актриса рассекретила, сколько получают за съемки ее коллеги.

"Сейчас актерам обычно в сериалах могут платить от 10 до 20 тысяч гривен, и это — типа высокий гонорар. У меня больше", — сказала она.

Денисенко уточнила, что речь идет о почти тысяче долларов за смену. По актуальному на момент публикации материала курсу это — примерно 41 тысяча гривен.

Напомним, в январе Наталья Денисенко прокомментировала покупку роскошного автомобиля Mercedes-Benz, который обошелся ей почти в 60 тысяч долларов. Актриса делилась, что собирала деньги в течение двух лет, но такая машина была ее мечтой.

8 мая 2025 года Денисенко официально развелась с Андреем Фединчиком. В своем иске причиной разрыва она указала разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и потерю чувств. Пара была в отношениях с 2017 года и имеет общего сына Андрея.

В августе актриса призналась, что ей "чрезвычайно сложно и больно", хотя развод произошел по ее инициативе. Она рассказала, что поддерживает с бывшим мужем максимально здоровые отношения ради сына.