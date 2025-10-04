Жена Остапчука похвасталась его ценным подарком на 3 годовщину брака (фото, видео)

Звездная пара Остапчуков празднует третью годовщину брака. Телеведущий поздравил любимую и мать своего сына, подарив ей новый внедорожник.

"С годовщиной нас! 3 года! Спасибо, любимый", — написала блогер Екатерина Остапчук в Instagram, опубликовав фото и видео с автосалона.

Она пошутила, что "контракт продлен еще на год", и назвала новую машину "Валерой".

"Спасибо за еще один год контракта. Люблю", — написал в комментариях Владимир Остапчук.

Публикацию также прокомментировала украинская актриса Наталья Денисенко.

"Божеееее, какой красивый салон. Поздравляю!!! Машинка просто вау", — отметила она.

Комментарии под публикацией Екатерины Остапчук о новой машине Фото: Скриншот

Какую машину Остапчук подарил жене и сколько она стоит

В "историях" Екатерина уточнила, что получила в подарок Range Rover Velar 2025. Ее новая машина — на бензине, и имеет объем двигателя 3 литра. Количество лошадиных сил достигает 400.

"Сказала все, что знаю. Ну Вова еще в восторге от того, что здесь пневматическая подвеска", — поделилась она.

"История" Екатерины Остапчук о модели машины Фото: Скриншот

Также жена телеведущего призналась, что не верит в такие подарки сюрпризом. Она рассказала, что заезжала в салон и присмотрела эту модель. После этого супруги обсудили возможность покупки, съездили в салон уже вместе и сделали финальный выбор. В наличии в нужной комплектации с панорамой и другими преимуществами была только одна такая машина в Киеве.

Екатерина подчеркнула, что даже предложила сама оплатить пенсионный налог в размере 168 тысяч гривен.

Екатерина Остапчук призналась, что подарок не был сюрпризом Фото: Скриншот

Range Rover Velar — это среднеразмерный кроссовер британской компании Land Rover. Ориентировочно цена такой модели, как у Екатерины Остапчук, достигает более 4,6 миллиона гривен.

Напомним, в июле Фокус передавал, что Владимир Остапчук ездил в летний отпуск с семьей. Для отдыха звездная пара выбрала солнечную Черногорию, с ними также был маленький сын Тимофей и его няня. Остапчуки арендовали виллу с террасой с живописным видом и большим бассейном.

Ранее, в мае, Екатерина Остапчук заявила, что готова продать свой бизнес в Киеве за три миллиона гривен. Она объяснила, что получила "хороший опыт", но после беременности ее фокус изменился и даже несмотря на стабильную прибыль студией блогер "не очень и занималась".