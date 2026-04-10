Остапчук переїжджає з України до Канади: дружина розказала про "важкий крок" (фото)

Катерина та Володимир Остапчуки оголосили про переїзд до Канади. Рішення далося важко, але для цього була низка причин.

Про це повідомила дружина ведучого Катерина в Instagram. Вони задумувались про переїзд ще рік тому.

"Еміграція — це важкий крок, тому я знаходила 1091 причину, щоб відтягнути її, але остаточно на це рішення повпливав "приліт" по будинку чоловіка, що стало для нас внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею", — зазначила Катерина.

До того ж, у Канаді проживають діти Остапчука від шлюбу з Оленою Войченко: донька Емілія та син Еван-Олександр. Також Володимир є резидентом Канади.

Без роботи ведучий не залишиться: він має багато замовлень у Європі та може викладати в університетах Канади.

"Тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним. Усім серцем люблю Україну та Київ, але треба думати не тільки про себе, а й про Тимофія. Особисто мені морально легше не сприймати це рішення остаточним, тому залишаю за собою право на надію повернутися. Принаймні поки будемо жити на дві країни", — додала дружина шоумена.

Зокрема, Катерина продає авто, подароване чоловіком, за 90 тисяч доларів, наголосивши, що можливий торг.

Також дружина телеведучого заявила, що няня їхнього сина з червня буде "вільна".

У своєму Telegram-каналі Катерина Остапчук розповіла, що вони розв'язали всі питання з документами під час нещодавньої поїздки до Канади. Крім того, Володимир склав іспит і отримав водійські права.

Фокус звернувся за коментарем до Катерини.

