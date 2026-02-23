Будинок Остапчука, який він не міг поділити з ексдружиною, зруйновано росіянами (фото)

Будинок ведучого Володимира Остапчука в селі Вишеньки частково зруйновано внаслідок обстрілу 22 лютого. Житло шоумен зводив під час шлюбу з ексдружиною Христиною Горняк, а після розлучення будинок став предметом їхніх публічних сварок.

В Instagram Володимир показав фото пошкодженої нерухомості, наголосивши, що він із сім'єю наразі живе в іншому будинку, тому вони в безпеці.

Будинок Остапчука пошкоджено

"Мій будинок після сьогоднішньої ночі (живемо ми в іншому)", — написав шоумен.

Про наслідки обстрілу також розповіла сама Христина Горняк. Про руйнування жінка дізналася від сусідів і поки що сама наслідки удару не бачила.

"Немає людини в нашій країні, кого не зачепила війна. Дійшла і моя черга. Єдине, що можу сказати, що це гроші, які не стоять на рівні з людськими життями, які забирає війна. Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Тільки приймати наслідки. В нашому котеджному містечку всі живі, люди — найцінніше. Будинок не бачила, але кажуть постраждав сильно. Значить, ця історія мала мати таке завершення", — написала Христина, подякувавши за підтримку у важкий час.

Реакція дружини Остапчука

Тим часом Катерина Остапчук емоційно відреагувала на ситуацію. За її словами, зовсім нещоавно на будинок був покупець, але угода не відбулася начебто через відмову Горняк погодитися на запропоновану ціну.

"Очевидно, що вона просто хотіла маніпулювати цим будинком все життя і їй було байдуже на його долю, тому що вона нічого в нього не вкладала", — написала дружина ведучого.

До того ж, Катерина вважає, що колишня її чоловіка ще довго буде обговорювати цю тему задля нових "300 підписників".

"Як ти можеш взагалі таке писати? Купа людей втратили все, на що заробляли все життя, а ти "втратила" половину будинку, у який не вкладала ні грн і мала право на нього претендувати тільки тому, що була 1,5 р чиєюсь дружиною? Фу, як цинічно та лицемірно", — зазначила блогерка.

Зокрема, дружина Остапчука звинуватила Горняк у тому, що та робить реклами у своїх соцмережах, хоча як нотаріус не має права таким займатися.

Вони з Володимиром уже оглянули пошкоджений будинок, а поліція зафіксувала наслідки атаки.

Зазначимо, що вищезгаданий будинок розташований в котеджному містечку "Золоче" поблизу Києва, у селі Вишеньки. Остапчук і Горняк почали будівництво у вересні 2021 року, але за рік уже офіційно розлучилися. Нерухомість стала темою тривалих суперечок між експодружжям.

