Дом Остапчука, который он не мог поделить с экс-супругой, разрушен россиянами (фото)

Дом ведущего Владимира Остапчука в селе Вишенки частично разрушен в результате обстрела 22 февраля. Жилье шоумен возводил во время брака с экс-супругой Кристиной Горняк, а после развода дом стал предметом их публичных ссор.

В Instagram Владимир показал фото поврежденной недвижимости, отметив, что он с семьей сейчас живет в другом доме, поэтому они в безопасности.

Дом Остапчука поврежден

"Мой дом после сегодняшней ночи (живем мы в другом)", — написал шоумен.

О последствиях обстрела также рассказала сама Кристина Горняк. О разрушениях женщина узнала от соседей и пока что сама последствия удара не видела.

"Нет человека в нашей стране, кого не задела война. Дошла и моя очередь. Единственное, что могу сказать, что это деньги, которые не стоят на уровне с человеческими жизнями, которые забирает война. Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди — самое ценное. Дом не видела, но говорят пострадал сильно. Значит, эта история должна была иметь такое завершение", — написала Кристина, поблагодарив за поддержку в трудное время.

Владимир Остапчук показал последствия разрушений Фото: Instagram

Кристина Горняк отреагировала на разрушение дома Фото: Instagram

Реакция жены Остапчука

Тем временем Екатерина Остапчук эмоционально отреагировала на ситуацию. По ее словам, совсем недавно на дом был покупатель, но сделка не состоялась якобы из-за отказа Горняк согласиться на предложенную цену.

"Очевидно, что она просто хотела манипулировать этим домом всю жизнь и ей было безразлично на его судьбу, потому что она ничего в него не вкладывала", — написала жена ведущего.

К тому же, Екатерина считает, что бывшая ее мужа еще долго будет обсуждать эту тему ради новых "300 подписчиков".

"Как ты можешь вообще такое писать? Куча людей потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни грн и имела право на него претендовать только потому, что была 1,5 года чьей-то женой? Фу, как цинично и лицемерно", — отметила блогерша.

В частности, жена Остапчука обвинила Горняк в том, что та делает рекламы в своих соцсетях, хотя как нотариус не имеет права таким заниматься.

Они с Владимиром уже осмотрели поврежденный дом, а полиция зафиксировала последствия атаки.

Екатерина Остапчук отреагировала на обстрел Фото: Instagram

Екатерина Остапчук отреагировала на обстрел Фото: Instagram

Отметим, что вышеупомянутый дом расположен в коттеджном городке "Золоче" под Киевом, в селе Вишенки. Остапчук и Горняк начали строительство в сентябре 2021 года, но через год уже официально развелись. Недвижимость стала темой длительных споров между экс-супругами.

Остапчук возле своего дома Фото: Instagram

