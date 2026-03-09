"Зрада була": колишня Володимира Остапчука заговорила про причини розлучення (фото)

Юристка Христина Горняк уперше публічно розповіла про причини розлучення з ведучим Володимиром Остапчуком. Пара була у шлюбі з 2020 по 2022 рік і досі не може завершити свою історію через спільне майно.

Христина прийшла на інтервʼю до Аліни Доротюк. Вона пригадала, чому вирішила піти від шоумена.

Христина Горняк про розлучення з Володимиром Остапчуком

"Я не думала, що вийшовши з цього шлюбу, цей шлюб не вийде з мого життя, і я не думала, що мене постійно будуть туди повертати", — сказала блогерка, маючи на увазі часті згадки про себе від третьої дружини Остапчука Катерини.

"Я вимагаю залишити мене в спокої", — наголосила вона.

А на інтервʼю Горняк прийшла, щоб остаточно розставити всі крапки над "і". За словами колишньої шоумена, вона навіть буде захищати свою честь та гідність у юридичній площині.

Зокрема, стало відомо, що Христина та Володимир познайомилися на весіллі знайомих жінки в Італії. Тоді ведучий був ще у шлюбі, але самі стосунки почалися вже після цього.

Пара одружилася в жовтні 2020, а розлучилася рівно через два роки. До весілля вони жили рік разом.

Після "цукерково-квіткового" періоду почалися часті сварки, особливо коли Володимир, за словами Христини, був у стані алкогольного спʼяніння. Жінка почала фіксувати конфлікти на відео, бо на ранок чоловік начебто не памʼятав того, що відбувалося ввечері.

"Я обирала бути в шлюбі, де мене ображають", — каже юристка.

Христина наголосила, що були і гарні моменти, але негативні "вбивали" все інше.

"Мені шкода, що я зараз повинна це говорити. Але я хочу говорити все по фактах. Тому що мене зараз звинувачують, що від мене пішли, що я якась не така", — додала жінка.

Христина Горняк та Володимир Остапчук Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Часті сварки і розмова з мамою Остапчука

Христина розповіла, як після роботи на корпоративі Володимир якось не приїхав додому, бо "перебрав". Жінка, поки телефонувала до нього, надумала найгіршого. Після цього Остапчук начебто залишився на два дні в тому комплексі, а не приїхав одразу додому.

Юристка каже, що знайомі бачили, як її принижували в стані алкогольного спʼяніння, але вони не хочуть публічно лізти в цю історію.

Також Христина пригадала, як кидалися речі, стільці: "Він мене не бив, бив те, що навколо".

А після однієї зі сварок Христина вирішила, що це кінець і пішла з дому.

Зокрема, вона розуміє, що публічність як така прийшла до неї саме після союзу з Остапчуком, за що вона вдячна.

"Коли я пішла з дому, я подзвонила його мамі. В нього чудова родина батьків. З якою я спілкувалася би і далі. Ну, я так розумію, зі мною заборонено спілкуватися. Бо якийсь час я писала повідомлення, мені не відповідали. І я подзвонила його мамі і вибачилася, що не вдалося побудувати родину. І вона запитала, в чому проблема. Тому що ніхто не знав, навіть мої батьки не знали. І я сказала: "Я не можу більше терпіти, як зі мною поводять себе під алкоголем". На що мені Інна Володимирівна сказала: "Я дуже боялась, що це рано чи пізно станеться". Батьки не винні", — пригадала Горняк.

Христина Горняк та Володимир Остапчук Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Чутки про зради

Христина, як зазначила Аліна Доротюк, свого часу казала, що зради не було, але згодом визнала, що була і вона пробачила це.

"У мене є факти. Чому я не говорила про зраду? Тому що коли ми розлучалися, я сказала Володимиру, що я не збираюсь йти на інтервʼю, не збираюсь розповідати взагалі причини розлучення. Зрада була. Визнав він сам її, тому що до кінця я не зрозуміла, як воно там все було. У нього було спілкування з дівчиною ще у шлюбі з Оленою. Я не буду казати, хто це. Тому що це публічна дівчина. І я не вважаю її винною в своїй ситуації. І до неї в мене взагалі питань немає", — розповіла блогерка.

За словами Христини, під час однієї з розмов шоумен прямо розповів дружині, як його та дівчина підтримала під час їхньої сварки. Згодом у стані алкогольного спʼяніння шоумен визнав зраду, за словами Христини. До того ж, вона бачила їхнє листування.

Щодо будинку, то експара 50 тисяч доларів дала на перший внесок, з яких 20 тисяч були грошима Христини. Блогерка не хоче продавати нерухомість за низькою ціною.

Христина Горняк та Володимир Остапчук біля свого будинку Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Також, за словами Горняк, після розлучення Володимир приїжджав до неї у Відень перепросити.

"Каже: "Я знаю, що ти навряд чи скажеш "так". Але я купив нам два квитки в Італію. Будь ласка, поїхали. Я тебе прошу". Але в мене таке було спустошення", — пригадала Христина, додавши, що тоді відмовилася.

Зокрема, блогерка каже, що стосунки з Катериною у Володимира почалися 4 жовтня — саме в той день, коли вони розлучилися.

