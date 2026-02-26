Колишня Остапчука пояснила, чому насправді залишила його прізвище

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, остаточно розставила всі крапки над "і", чому після розлучення вона не відмовилася від його прізвища.

Христина свідомо ще під час процесу розлучення вирішила не повертати своє дівоче прізвище. Вона не хоче витрачати зайві час та кошти на зміну документів, яких за період шлюбу додалося чимало.

Ексдружина Остапчука про його прізвище

В Instagram Христини теж вказано прізвище Остапчук, що часто викликає в людей запитання, чому вона повʼязує себе з колишнім, з яким скандально розійшлася.

"Наразі займатись змінами для мене це енергозатратно, також несе витрати фінансові, бо випадаю з роботи, а також на це прізвище мною відкрито купу віз в різні країни і інші документи в Європі, що займе час для зміни", — розповіла блогерка.

Христина наголосила, що прізвище для неї лише формальність і воно не несе особливого значення та "болючих спогадів". А в публічному просторі її знають саме за дівочим.

Відео дня

Христина Горняк та Володимир Остапчук Фото: Instagram

Ба більше, сам Володимир був не проти, щоб колишня залишила його прізвище.

"Зауваження постійні щодо прізвища виникають у нової дружини, та її аудиторії, яку час від часу натравлюють", — каже Христина Горняк.

У коментарях вона додала, що тоді в неї не було візи в Лондон на 3 роки, візи в Канаду, документів на проживання в Австрії тощо.

"Тому думаю, можна трішки прикинути, чому я не роблю цю бюрократію? Але люди ж не вміють інколи думати", — написала блогерка.

Зазначимо, що Остапчук та Горняк розірвали шлюб у жовтні 2022 року. Вони довго ділили спільний будинок, який нещодавно сильно постраждав від російського удару.

Сам Володимир знову одружився та втретє став батьком. Дружина Катерина народила йому сина Тимофія рік тому. Ще двоє дітей в нього є від першого шлюбу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Христина Горняк уперше публічно розповіла про складні обставини шлюбу з Остапчуком та заявила про пережите насилля.

Будинок Остапчука, який він не міг поділити з ексдружиною, зруйнували росіяни.

Крім того, дружина телеведучого Катерина показала, як виглядає їхній однорічний син.