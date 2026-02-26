Бывшая Остапчука объяснила, почему на самом деле оставила его фамилию

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, окончательно расставила все точки над "и", почему после развода она не отказалась от его фамилии.

Кристина сознательно еще во время бракоразводного процесса решила не возвращать свою девичью фамилию. Она не хочет тратить лишние время и средства на изменение документов, которых за период брака прибавилось немало.

Экс-жена Остапчука о его фамилии

В Instagram Кристины тоже указана фамилия Остапчук, что часто вызывает у людей вопрос, почему она связывает себя с бывшим, с которым скандально рассталась.

"Сейчас заниматься изменениями для меня это энергозатратно, также несет расходы финансовые, потому что выпадаю с работы, а также на эту фамилию мной открыто кучу виз в разные страны и другие документы в Европе, что займет время для изменения", — рассказала блогерша.

Відео дня

Кристина отметила, что фамилия для нее лишь формальность и она не несет особого значения и "болезненных воспоминаний". А в публичном пространстве ее знают именно по девичьей.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: Instagram

Более того, сам Владимир был не против, чтобы бывшая оставила его фамилию.

"Замечания постоянные по фамилии возникают у новой жены, и ее аудитории, которую время от времени натравливают", — говорит Кристина Горняк.

В комментариях она добавила, что тогда у нее не было визы в Лондон на 3 года, визы в Канаду, документов на проживание в Австрии и тому подобное.

"Поэтому думаю, можно немного прикинуть, почему я не делаю эту бюрократию? Но люди же не умеют иногда думать", — написала блогерша.

Отметим, что Остапчук и Горняк расторгли брак в октябре 2022 года. Они долго делили общий дом, который недавно сильно пострадал от российского удара.

Сам Владимир снова женился и в третий раз стал отцом. Жена Екатерина родила ему сына Тимофея год назад. Еще двое детей у него есть от первого брака.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кристина Горняк впервые публично рассказала о сложных обстоятельствах брака с Остапчуком и заявила о пережитом насилии.

Дом Остапчука, который он не мог поделить с экс-супругой, разрушили россияне.

Кроме того, жена телеведущего Екатерина показала, как выглядит их годовалый сын.