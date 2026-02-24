Бывшая жена Остапчука заявила о насилии и раскрыла детали их отношений (фото)

Нотариус и блогер Кристина Горняк впервые публично рассказала о сложных обстоятельствах брака с Остапчуком и заявила о пережитом насилии. Она сообщила, что долгое время подвергалась эмоциональному давлению и унижениям, в частности во время конфликтов, которые, по ее словам, часто происходили в состоянии алкогольного опьянения бывшего мужа.

Горняк утверждает, что в течение трех лет терпела эмоциональное издевательство, но в конце концов решила развестись, чтобы "спасти свою психику и эмоциональное состояние". Она также отметила, что после разрыва якобы столкнулась с волной публичных оскорблений, угроз и попыток дискредитировать ее профессиональную репутацию в соцсетях. Об этом она рассказала в сториз в Instagram.

По словам блогера, она долго не выносила подробности личной жизни на публику, поскольку пыталась пережить травматический опыт в терапии и начать новый этап жизни. Однако решила заговорить после того, как, по ее утверждению, давление и публичные обвинения не прекратились.

Отдельно Горняк заявила, что в браке была и измена, о которой она ранее не говорила открыто. В то же время она подчеркнула, что не обвиняет новую жену Остапчука, но призвала посторонних лиц не вмешиваться в ее частную жизнь и профессиональную деятельность.

Сейчас Владимир Остапчук публично не комментировал эти заявления бывшей жены.

