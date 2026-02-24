Колишня дружина Остапчука заявила про насилля та розкрила деталі їхніх стосунків (фото)

Нотаріуска та блогерка Христина Горняк уперше публічно розповіла про складні обставини шлюбу з Остапчуком та заявила про пережите насилля. Вона повідомила, що тривалий час зазнавала емоційного тиску та принижень, зокрема під час конфліктів, які, за її словами, часто відбувалися у стані алкогольного сп’яніння колишнього чоловіка.

Горняк стверджує, що протягом трьох років терпіла емоційне знущання, але зрештою вирішила розлучитися, аби "врятувати свою психіку та емоційний стан". Вона також зазначила, що після розриву нібито зіткнулася з хвилею публічних образ, погроз та спроб дискредитувати її професійну репутацію в соцмережах. Про це вона розповіла в сториз в Instagram.

За словами блогерки, вона довго не виносила подробиці особистого життя на публіку, оскільки намагалася пережити травматичний досвід у терапії та почати новий етап життя. Однак вирішила заговорити після того, як, за її твердженням, тиск і публічні звинувачення не припинилися.

Окремо Горняк заявила, що у шлюбі була і зрада, про яку вона раніше не говорила відкрито. Водночас вона підкреслила, що не звинувачує нову дружину Остапчука, але закликала сторонніх осіб не втручатися у її приватне життя та професійну діяльність.

Наразі Володимир Остапчук публічно не коментував ці заяви колишньої дружини.

