"Измена была": бывшая Владимира Остапчука заговорила о причинах развода (фото)

Юрист Кристина Горняк впервые публично рассказала о причинах развода с ведущим Владимиром Остапчуком. Пара была в браке с 2020 по 2022 год и до сих пор не может завершить свою историю из-за совместного имущества.

Кристина пришла на интервью к Алине Доротюк. Она вспомнила, почему решила уйти от шоумена.

Кристина Горняк о разводе с Владимиром Остапчуком

"Я не думала, что выйдя из этого брака, этот брак не выйдет из моей жизни, и я не думала, что меня постоянно будут туда возвращать", — сказала блогерша, имея в виду частые упоминания о себе от третьей жены Остапчука Екатерины.

"Я требую оставить меня в покое", — подчеркнула она.

А на интервью Горняк пришла, чтобы окончательно расставить все точки над "і". По словам бывшей шоумена, она даже будет защищать свою честь и достоинство в юридической плоскости.

В частности, стало известно, что Кристина и Владимир познакомились на свадьбе знакомых женщины в Италии. Тогда ведущий был еще в браке, но сами отношения начались уже после этого.

Пара поженилась в октябре 2020, а развелась ровно через два года. До свадьбы они жили год вместе.

После "конфетно-цветочного" периода начались частые ссоры, особенно когда Владимир, по словам Кристины, был в состоянии алкогольного опьянения. Женщина начала фиксировать конфликты на видео, потому что на утро мужчина якобы не помнил того, что происходило вечером.

"Я выбирала быть в браке, где меня оскорбляют", — говорит юрист.

Кристина отметила, что были и хорошие моменты, но негативные "убивали" все остальное.

"Мне жаль, что я сейчас должна это говорить. Но я хочу говорить все по фактам. Потому что меня сейчас обвиняют, что от меня ушли, что я какая-то не такая", — добавила женщина.

Частые ссоры и разговор с мамой Остапчука

Кристина рассказала, как после работы на корпоративе Владимир как-то не приехал домой, потому что "перебрал". Женщина, пока звонила к нему, надумала худшего. После этого Остапчук якобы остался на два дня в том комплексе, а не приехал сразу домой.

Юрист говорит, что знакомые видели, как ее унижали в состоянии алкогольного опьянения, но они не хотят публично лезть в эту историю.

Также Кристина вспомнила, как бросались вещи, стулья: "Он меня не бил, бил то, что вокруг".

А после одной из ссор Кристина решила, что это конец и ушла из дома.

В частности, она понимает, что публичность как таковая пришла к ней именно после союза с Остапчуком, за что она благодарна.

"Когда я ушла из дома, я позвонила его маме. У него замечательная семья родителей. С которой я общалась бы и дальше. Ну, я так понимаю, со мной запрещено общаться. Потому что какое-то время я писала сообщения, мне не отвечали. И я позвонила его маме и извинилась, что не удалось построить семью. И она спросила, в чем проблема. Потому что никто не знал, даже мои родители не знали. И я сказала: "Я не могу больше терпеть, как со мной ведут себя под алкоголем". На что мне Инна Владимировна сказала: "Я очень боялась, что это рано или поздно произойдет". Родители не виноваты", — вспомнила Горняк.

Слухи об изменах

Кристина, как отметила Алина Доротюк, в свое время говорила, что измены не было, но впоследствии признала, что была и она простила это.

"У меня есть факты. Почему я не говорила об измене? Потому что когда мы расставались, я сказала Владимиру, что я не собираюсь идти на интервью, не собираюсь рассказывать вообще причины развода. Измена была. Признал он сам ее, потому что до конца я не поняла, как оно там все было. У него было общение с девушкой еще в браке с Еленой. Я не буду говорить, кто это. Потому что это публичная девушка. И я не считаю ее виновной в своей ситуации. И к ней у меня вообще вопросов нет", — рассказала блогерша.

По словам Кристины, во время одного из разговоров шоумен прямо рассказал жене, как его та девушка поддержала во время их ссоры. Впоследствии в состоянии алкогольного опьянения шоумен признал измену, по словам Кристины. К тому же, она видела их переписку.

Что касается дома, то экс-пара 50 тысяч долларов дала на первый взнос, из которых 20 тысяч были деньгами Кристины. Блогерша не хочет продавать недвижимость по низкой цене.

Также, по словам Горняк, после развода Владимир приезжал к ней в Вену извиниться.

"Он говорит: "Я знаю, что ты вряд ли скажешь "да". Но я купил нам два билета в Италию. Пожалуйста, поехали. Я тебя прошу". Но у меня такое было опустошение", — вспомнила Кристина, добавив, что тогда отказалась.

В частности, блогерша говорит, что отношения с Екатериной у Владимира начались 4 октября — именно в тот день, когда они развелись.

