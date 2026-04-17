"Это очень мерзко": украинец в Британии рассказал о лицемерии местных (фото)

Украинец по имени Макс живет в Великобритании около трех лет. Он до сих пор не может привыкнуть к чрезмерной любезности местных ко всем вокруг.

Своими мыслями мужчина поделился в TikTok (maksymnhs).

Украинец о лицемерии британцев

"Показываю, как я общаюсь с британцами на работе. Это так смешно, потому что я уже три года в Британии и к этому до сих пор не могу привыкнуть. Значит, сейчас я еду в офис и когда я приду на работу, все до одного будут говорить: "Доброе утро. Как вы? Все хорошо?" И знаете, это людям вообще неважно, как там был твой выходной, тебе хорошо или тебе плохо", — говорит Макс.

По словам автора видео, украинцы, когда так спрашивают, действительно имеют искренний интерес. А там даже люди, которые друг друга ненавидят, обмениваются любезностями.

"И вот это лицемерие британское. Понимаю, что это культура. Но я к этому еще до сих пор не могу привыкнуть", — признается украинец.

Фото: Скриншот TikTok

Интересно, что Макс сам так начал говорить, но ничего в эти слова не закладывает.

"Мне кажется, мы как украинцы всегда будем для британцев немного такими холодными, прямыми, потому что это наша культура — сразу говорить то, что ты хочешь и то, что ты чувствуешь", — отметил автор видео.

Реакция сети

В комментариях украинцы в большинстве согласились со словами Макса:

  • "Да, это очень противно".
  • "Не знаю почему, но у меня на работе, моя команда семья, мы дарим хорошие подарки типа пандоры и т.д., мы угощаем друг друга, поддерживаем и считаем, что хорошие отношения это успех в работе, и приучила их быть честными со мной, иначе это будет для меня стрессом". Даже если им что-то не нравится говорите мне это в лицо, я обдумаю что да как!
  • "Бесит немного".
  • "У меня та же боль. Культура лицемерия. Такая же ситуация в офисе у нас".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинка, которая живет в Канаде, пожаловалась на аренду жилья там. Владелец дома требует, чтобы семья меньше потребляла воды.