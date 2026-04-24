"Це дуже страшно": українка розповіла правду про життя в США (фото)

Українка на імʼя Валерія девʼятий місяць живе в США. Вона зізнається, що там усе зовсім не так, як здається після переглядів американських серіалів.

Своїми думками дівчина поділилася в Instagram (valeria_e_kovtun).

Українка про життя в США

"У нульових американські серіали були для нас вікном в іншу реальність. І не знаю, як вам, а мені завжди здавалося тоді, що та реальність краща за нашу", — почала Валерія.

За словами українки, сьогодні вона сидить на півдні Манхеттена, "відпахавши" сесію пілатесу в Сохо, недалеко від того самого житла Керрі Бредшоу, і розуміє одну річ.

"Як же багато спрощених версій Америки нам продавали через ці серіали. Американська мрія сьогодні — це scam (обман, — Ред.)", — вважає авторка відео.

Валерія девʼятий місяць живе в Нью-Йорку. До цього в її житті були Німеччина, Лондон, Київ, Сумська область.

Відео дня

"І той рівень поляризації суспільства, який я бачу саме в США, мене пробирає до кісток, як ніде більше. Це дуже страшно насправді, скільки непорозуміння і агресії відчувається серед різних верств населення: білі/чорні, за вільне володіння зброєю чи проти, за іміграцію і проти, за аборти чи за репродуктивні права, багаті/бідні. І на кожну позицію є достатня кількість критичної маси, щоб в суспільстві виникало тертя. Політичний дискурс дає дуже багате підґрунтя для агресії в цих розмовах", — каже українка.

Українка живе в США девʼятий місяць Фото: Instagram

За словами Валерії, медіа США теж працюють в абсолютно полярних координатах, і ніде немає точок для діалогу.

"Америка — це дуже багатошарове суспільство, де зараз не відчуєш єдності. Капіталізм диктує правила виживання. Навіть професори бізнес-школи відверто зізнаються — вони забули навчити своїх студентів, як в гонитві за прибутком подбати про людей. І такий парадокс вийшов: майбутні бізнес лідери дуже ліві індивідууми, але затяті капіталісти в роботі, тому можуть легко переступити через людину заради бізнес-інтересів. І система це винагороджує", — зазначила українка.

Українка розповіла несподівану правду про життя в США Фото: Instagram

Авторка відео каже, що ідеальних місць не існує, усюди є краса і всюди є хаос, самотність, нерівність.

"Але найнебезпечніше — коли ми дивимось на речі бінарно і ведемось на пропаганду, яка дає нам одну просту історію, в яку можна вірити. Для мозку це насправді легше — вірити лише в одну версію реальності, попри те, що це лише обгортка чогось значно складнішого", — резюмувала Валерія.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі повністю погодилися з авторкою відео:

"Америка мені більше подобалась до приїзду туди!"

"Дуже згодна".

"Дуже точно".

