"Это очень страшно": украинка рассказала правду о жизни в США (фото)

Украинка по имени Валерия девятый месяц живет в США. Она признается, что там все совсем не так, как кажется после просмотров американских сериалов.

Своими мыслями девушка поделилась в Instagram (valeria_e_kovtun).

Украинка о жизни в США

"В нулевых американские сериалы были для нас окном в другую реальность. И не знаю, как вам, а мне всегда казалось тогда, что та реальность лучше нашей", — начала Валерия.

По словам украинки, сегодня она сидит на юге Манхэттена, "отпахав" сессию пилатеса в Сохо, недалеко от того самого жилья Кэрри Брэдшоу, и понимает одну вещь.

"Как же много упрощенных версий Америки нам продавали через эти сериалы. Американская мечта сегодня — это scam (обман, — Ред.)", — считает автор видео.

Валерия девятый месяц живет в Нью-Йорке. До этого в ее жизни были Германия, Лондон, Киев, Сумская область.

"И тот уровень поляризации общества, который я вижу именно в США, меня пробирает до костей, как нигде больше. Это очень страшно на самом деле, сколько недоразумения и агрессии ощущается среди разных слоев населения: белые/черные, за свободное владение оружием или против, за иммиграцию и против, за аборты или за репродуктивные права, богатые/бедные. И на каждую позицию есть достаточное количество критической массы, чтобы в обществе возникало трение. Политический дискурс дает очень богатую почву для агрессии в этих разговорах", — говорит украинка.

Украинка живет в США девятый месяц

По словам Валерии, медиа США тоже работают в абсолютно полярных координатах, и нигде нет точек для диалога.

"Америка — это очень многослойное общество, где сейчас не почувствуешь единства. Капитализм диктует правила выживания. Даже профессора бизнес-школы откровенно признаются — они забыли научить своих студентов, как в погоне за прибылью позаботиться о людях. И такой парадокс получился: будущие бизнес лидеры очень левые индивидуумы, но ярые капиталисты в работе, поэтому могут легко переступить через человека ради бизнес-интересов. И система это вознаграждает", — отметила украинка.

Украинка рассказала неожиданную правду о жизни в США

Автор видео говорит, что идеальных мест не существует, всюду есть красота и везде есть хаос, одиночество, неравенство.

"Но самое опасное — когда мы смотрим на вещи бинарно и ведемся на пропаганду, которая дает нам одну простую историю, в которую можно верить. Для мозга это на самом деле легче — верить только в одну версию реальности, несмотря на то, что это лишь обертка чего-то значительно более сложного", — резюмировала Валерия.

