На украинку пожаловались в Германии из-за хорошей жизни: "Такого еще не видела"

Украинка рассказала неожиданный факт о жизни в Германии. На нее пожаловались буквально из-за подаренных цветов.

Своей историей девушка поделилась в TikTok (oki_doki2828).

На украинку пожаловались в Германии

"На меня прислали анонимное письмо в джоб-центр со скриншотами из моих соцсетей", — начала автор видео.

На одном из них видно фото девушки с цветами, которые ей подарил муж после успешной сдачи экзамена по немецкому.

"Это уголовная ответственность!" — пошутила украинка.

По ее словам, мужчина подписал листовку печатными украинскими буквами, которые вряд ли можно перевести на немецкий.

"У нас появляется мысль, что этот человек может читать на украинском языке, может его понимать", — считает девушка.

Впрочем, это письмо не принесло тех проблем, на которые рассчитывал тот человек.

На украинку пожаловались в Германии

"Но честно вам скажу: он нас сильно рассмешил. Даже моя адвокат сказала, что она такого еще не видела", — добавила украинка.

На украинку пожаловались в Германии из-за цветов

Реакция сети

В комментариях пользователи отметили, что украинский язык на открытке легко и быстро можно перевести с помощью технологий:

"Зависть людей превышает все границы".

"На самом деле то письмо очень хорошо переводится в переводчике, я попробовала прогнать — и перевод прям хороший. Можете сами попробовать, просто загрузите фото".

