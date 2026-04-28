Українка "в шоці", повернувшись додому після 4 років еміграції (фото)

Українка повернулася додому після чотирьох років еміграції. Вона очікувала, що її тут дуже холодно приймуть, а все виявилося навпаки.

Своєю історією дівчина поділилася в TikTok (young.spp).

Українка "в шоці" після повернення додому

"Я повернулася в Україну через 4 роки еміграції і я в шоці. В українському комʼюніті за кордоном є така думка, що ніхто на нас тут не чекає, ніхто нас тут не хоче бачити, що до нас буде якась прискіплива думка, що ми сиділи всі ці роки за кордоном і от приїхали, привалили, вернулись. І виявилося, що це міф", — заявила авторка відео.

Дівчина каже, що коли часто гуляє зі своїм песиком, то розповідає людям, що повернулася в Україну.

"І всі мене вітають, обіймають, радіють, кажуть: "О**єнно, круто, молодець. Ми раді, що люди вертаються". Ну я і думаю, що це люди, якісь мені знайомі або просто на добреньких попадаю. Потім я записую відео про те, що повернулася в Україну, і я очікую, що там буде 50 на 50, що буде багато негативних коментарів. 100 відсотків позитивних! Я просто хочу донести до людей, які думають, що вас звідси будуть виганяти, мене ще жодна людина не вигнала", — резюмувала українка.

Фото: Скриншот TikTok

Реакція мережі

У коментарях українці підтвердили слова авторки відео, тепло відреагувавши на цю тему:

"Болісно, коли їдуть, але радісно, коли повертаються".

"Мені взагалі складно уявити логічний ланцюжок, який би привів до осуду такого рішення. Вітаємо вдома".

"Наші люди, що їдуть з-за кордону, у мене асоціюються з ластівками, які повертаються додому".

"Людина повернулася додому, чому тут має бути негатив".

"Я дуже хочу, щоб всі повернулися додому".

