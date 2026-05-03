Українка в Канаді розповіла, чому емігранти не хочуть повертатися додому (фото)

Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Що б не сталося, вона не готова повертатися в Україну, адже це дуже складно для емігрантів.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (yulia_canada__).

Чому українка не хоче повертатися з Канади

"Найдивніша фраза, яку я чую як емігрант в Канаді: "Не подобається — їдь додому". Але вони не розуміють одну річ: повернутися додому — це не просто купити білети на літак, це знову звикати до країни, яка вже стала чужою. Це пояснювати всім, чого ти повернувся. І найголовніше — це знову втратити стабільність, яку ти так важко будував", — каже Юлія.

За її словами, люди самі обирають еміграцію, але ніхто не вибирає, "наскільки дорого це буде емоційно".

"Я говорю те, про що емігранти зазвичай мовчать", — додала українка.

Українка Юлія живе в Канаді Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди подискутували щодо почутого:

"Нащо скиглити! Канада наш другий рідний край! Діаспора, церкви хоч лобом бийся, праці валом! Вчи мову, та й живи".

"Так кажуть тільки тупі раби, які можуть просто виконувати накази, але ніколи не ставлять питань та не міркують. Їм однаково на всі проблеми та плювати на інших людей. Краще з такими не мати справ".

Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну.

