Українка в Канаді розповіла, чому емігранти не хочуть повертатися додому (фото)

Українка на імʼя Юлія живе в Канаді три роки. Що б не сталося, вона не готова повертатися в Україну, адже це дуже складно для емігрантів.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (yulia_canada__).

Чому українка не хоче повертатися з Канади

"Найдивніша фраза, яку я чую як емігрант в Канаді: "Не подобається — їдь додому". Але вони не розуміють одну річ: повернутися додому — це не просто купити білети на літак, це знову звикати до країни, яка вже стала чужою. Це пояснювати всім, чого ти повернувся. І найголовніше — це знову втратити стабільність, яку ти так важко будував", — каже Юлія.

За її словами, люди самі обирають еміграцію, але ніхто не вибирає, "наскільки дорого це буде емоційно".

"Я говорю те, про що емігранти зазвичай мовчать", — додала українка.

Реакція мережі

У коментарях люди подискутували щодо почутого:

  • "Нащо скиглити! Канада наш другий рідний край! Діаспора, церкви хоч лобом бийся, праці валом! Вчи мову, та й живи".
  • "Так кажуть тільки тупі раби, які можуть просто виконувати накази, але ніколи не ставлять питань та не міркують. Їм однаково на всі проблеми та плювати на інших людей. Краще з такими не мати справ".
Крім того, українка повернулася додому після чотирьох років еміграції. Вона очікувала, що її тут дуже холодно приймуть, а все виявилося навпаки.