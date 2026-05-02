Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Очень страшно": украинцы о прожитом за 3 года в лагере для беженцев (фото)

Эльвира из Харькова и ее муж
Эльвира из Харькова поселилась в Нидерландах

Эльвира из Харькова, которая попросила убежища в Нидерландах, вместе с партнером прожила 3,5 года в лагере для беженцев. Теперь пара наконец нашла собственное жилье, и планирует начать новую жизнь.

Украинцы после выезда за границу запустили собственный YouTube-канал, где рассказывают об адаптации на новом месте. Они устали за это время жить в комнате размером три на три метра и начали подыскивать съемное жилье, впрочем, тщетно. Что они пережили за это время, — узнавайте в материале Фокуса.

"Переезжать из приюта для беженцев на съемное жилье было очень страшно... За это время мы привыкли к правилам и запретам. Но мы всегда понимали, что это временное жилье. Вы знаете, что в течение года мы искали жилье, и получали отказы. Но когда все сложилось, было очень страшно принять решение о переезде, взять на себя всю ответственность и сделать шаг в неизвестность. Однако желание оказалось сильнее страха", — делится женщина.

Відео дня
Опрос

Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?

Опрос открыт до

Уже три месяца они живут в собственном доме, и теперь им не нужно постоянно отчитываться о каждом своем шаге и стоять в очереди на стирку.

"Если коротко, переезд был одним из лучших решений за всю эмиграцию", — рассказывает женщина.

